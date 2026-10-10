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EH Bildu y ERC reeditarán su coalición al Senado

10/10/2026 Delegaciones de Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya reunidas en Bilbao (archivo) POLITICA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA VIZCAYA EH BILDU
10/10/2026 Delegaciones de Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya reunidas en Bilbao (archivo) POLITICA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA VIZCAYA EH BILDU
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Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han acordado reeditar la coalición con la que concurrieron a las elecciones al Senado de 2023. Ambas formaciones apuestan así por la acumulación de fuerzas como herramienta para "defender los derechos nacionales de Euskal Herria y Catalunya, ampliar los derechos sociales y hacer frente al bloque reaccionario".

En un comunicado, la formación abertzale ha afirmado que la unión de fuerzas "ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas, demostrando que, juntos y juntas, somos más fuertes".

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En este sentido, ambas formaciones valoran positivamente la colaboración desarrollada en el Senado durante estos años y apuestan por dar continuidad a una fórmula conjunta que "ha demostrado su utilidad para defender los intereses de ambos pueblos y de sus mayorías sociales".

Ante la "amenaza que supondría un Gobierno del bloque reaccionario en el Estado", las izquierdas soberanistas vasca y catalana han afirmado tener claro que el próximo 29 de noviembre "hay partido, y que es posible ganarlo". "Pero, para hacerlo, es necesario sumar fuerzas, unir voluntades y poner por delante aquello que comparten nuestros pueblos: la defensa de sus derechos, de unas condiciones de vida dignas y de su capacidad para decidir su futuro", ha agregado.

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En sus palabras, "la experiencia demuestra que, frente a los retos que tenemos por delante, la respuesta pasa por la colaboración". EH Bildu y ERC consideran que esta coyuntura "histórica exige altura de miras y responsabilidad para construir una alternativa capaz de plantar cara al bloque reaccionario. Una alternativa que sitúe en el centro las necesidades de la ciudadanía y que anteponga los intereses de nuestras naciones y sus gentes a cualquier interés partidista".

Según ha subrayado, la emergencia habitacional es uno de los "principales problemas que afrontan tanto Euskal Herria como Catalunya". Por ello, ambas formaciones se comprometen a hacer todo lo que esté en su mano para contribuir a garantizar el derecho a la vivienda y defender a quienes sufren las consecuencias de esta emergencia.

"La libertad de nuestras naciones y la ampliación de los derechos de la ciudadanía son objetivos que merecen todo el esfuerzo compartido", manifiestan, para añadir que vuelven a unir sus fuerzas porque creen que "hay partido, que merece la pena disputarlo y que la acumulación de fuerzas es la fórmula para ganarlo".

El próximo 29 de noviembre, han concluido, la ciudadanía tendrá la oportunidad de respaldar en las urnas esta alianza y un proyecto compartido "en defensa de Euskal Herria y Catalunya y de sus mayorías sociales".

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EuropaPress

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