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Cuando la palabra es un muro, la Policía escucha con dibujos

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Laura Camacho

Madrid, 10 oct (EFE).- Cuando las palabras fallan porque una persona tiene dificultades comunicativas, el dibujo conecta. La Policía Nacional lleva años usando sencillos pictogramas, una herramienta eficaz que sus 173 Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) han adoptado recientemente para comunicarse con víctimas vulnerables de violencia sexual a través de 700 iconos y símbolos.

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Este "cuaderno de comunicación con pictogramas para víctimas de delitos sexuales" acaba de recibir el Premio a la Excelencia y la Innovación de Europol en la categoría de ética, diversidad e inclusión y supone un espaldarazo al trabajo de los diez años que cumple la UFAM central.

Su jefe, el comisario Javier de Pedro, junto con la policía Noelia Revuelta y la facultativa Carmen Pavón, ambas adscritas a la oficina de estudios de la UFAM perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial explican y muestran a la Agencia EFE este "kit" de pictogramas empleado ya en una decena de declaraciones desde abril.

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De Pedro detalla que el cuaderno responde a un desafío operativo, al constatar que hay colectivos que, por su vulnerabilidad, como lo son personas con autismo, discapacidad intelectual o menores, no solo son más susceptibles de sufrir una agresión sexual, sino que, además, cuentan con la barrera de no poder expresar lo que les ha ocurrido e, incluso, la de no comprender lo que les han hecho.

Por eso, hace dos años la UFAM se puso a colaborar mano a mano con los mejores en tender puentes comunicativos cuando hay muros verbales, el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (Arasaac), que ya en 2022 trabajó con el cuerpo para elaborar el primer cuadernillo de pictogramas para policías ante situaciones de emergencia.

Sobre estos cimientos, un equipo de la oficina de estudios de la UFAM, junto con el Arasaac, psicólogos, juristas, diseñaron este nuevo cuaderno, mucho más extenso, pero inspirado en la misma filosofía, que los policías puedan "escuchar" a estas víctimas vulnerables.

"Nos permite tener una declaración policial estructurada que da respuesta a las preguntas que se hacen en cualquier investigación policial: qué ha pasado, cómo ha pasado, quién ha sido, dónde o cómo se sientes", enfatiza el jefe de la UFAM.

El responsable policial tiene claro que el sistema no solo "es bueno, útil y válido", sino que también traslada un mensaje nítido a la persona que se sienta frente a un policía: "Vamos a hacer todo lo posible por llegar a ti, por escucharte. Porque si tú necesitas comunicarte, nuestra obligación es buscar la manera de saber escucharte".

Y esa escucha comienza como lo haría ante cualquier otra víctima de un delito sexual que sí pudiera relatar lo sucedido con palabras. "Lo primero es saber cómo está, si necesita atención o si tiene alguna emergencia de tipo médica", explica a EFE el comisario.

Cuando el policía constata que esa persona está cómoda y es capaz de distinguir e identificar situaciones, personas, emociones o hechos relevantes a través de pictogramas y, por tanto, de dar un testimonio, lo que se busca es desgranar lo que le ha ocurrido.

Así, el cuaderno transita desde unas primeras páginas repletas de dibujos y símbolos genéricos sobre espacios y personas hasta llegar a pictogramas más explícitos -hay dibujos de genitales- que buscan que esa víctima detalle con garantías y de forma veraz la agresión sufrida.

De Pedro reconoce que el cuaderno ha despertado mucho interés entre los cuerpos policiales europeos.

 Revuelta y Pavón añaden que la herramienta está viva. "Es posible que haya situaciones que no hayamos reflejado, otras que se podían mejorar o se adapten a otras situaciones en problemas de adolescentes, por ejemplo", apunta Revuelta.

"Dentro de un año y medio o dos haremos una primera evaluación de uso", apostilla los responsables de la UFAM, que ven en esta herramienta el ejemplo que demuestra que sus unidades llevan años trabajando para que ninguna víctima se quede atrás en la protección y atención policial, que eliminan todas las barreras que puedan impedir llegar a ellas. EFE

  (foto) (vídeo) (audio)

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