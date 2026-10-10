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Casi 4.400 militares marcharán en el desfile del 12 de octubre en el que debutan los 8x8

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Madrid, 10 oct (EFE).- Un total de 4.380 miembros de las Fuerzas Armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras instituciones participarán el próximo lunes, 12 de octubre, en el desfile del Día de la Fiesta Nacional, que presidirán los reyes y en el que este año debutarán los nuevos blindados 8x8 Dragón.

Además de los 3.850 hombres y 530 mujeres que marcharán por las calles de Madrid, 144 vehículos, 39 motos, 286 caballos y cinco perros completarán el desfile terrestre, mientras que 34 aeronaves de caza y enseñanza, 16 aviones de transporte y 32 helicópteros sobrevolarán el cielo de la capital.

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Don Felipe y doña Letizia presidirán el acto central de esta celebración acompañados de la princesa Leonor, que está realizando sus estudios universitarios tras completar su formación militar, y de la infanta Sofía, que se desplazará desde París donde este año cursa el segundo año de carrera.

Además, asistirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón.

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También han confirmado a EFE su asistencia los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; de Educación, Milagros Tolón; y de Ciencia, Diana Morant, mientras que la titular de Juvetud e Infancia, Sira Rego, no acudirá por motivos personales.

Tampoco el presidente de Vox, Santiago Abascal, asistirá al desfile como ya hizo el año pasado alegando que no quería "blanquear un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España".

Este viernes, en su cuenta de X, desveló que el 12 de octubre estará en Ceuta "con los españoles que defienden la frontera que Pedro Sánchez ha abandonado".

Sí presenciarán el desfile los presidentes de Murcia, Fernando López Miras; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Baleares, Marga Prohens; Asturias, Adrián Barbón; Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; Aragón, Jorge Azcón; Galicia, Alfonso Rueda; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Canarias, Fernando Clavijo; Extremadura, María Guardiola; Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; y Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La crisis migratoria que vive Ceuta no impide que también acuda a este acto el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas; y tampoco faltará el de Melilla, Juan José Imbroda.

Como es habitual no asistirá el lehendakari, Imanol Pradales, y tampoco en esta ocasión lo hará la presidenta de Navarra, María Chivite, ni el de Andalucía, Juanma Moreno, debido a que ese día estará en Bruselas para asistir al Comité de las Regiones, del que es vicepresidente, según han explicado desde su equipo.

El desfile comenzará a las 11:00 horas y el recorrido se iniciará en la glorieta de Carlos V, en Atocha, para finalizar en la plaza de Colón. En toral, 1.540 metros de recorrido.

A su llegada a la plaza de Cánovas del Castillo, donde estará ubicada la tribuna real, los reyes recibirán honores militares y Felipe VI pasará revista al Batallón de Honores.

Posteriormente tendrá lugar el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (Papea) frente a la tribuna real.

Tras el izado de la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España, cinco aeronaves Pilatus PC-21, integrantes de la denominada Formación Mirlo, serán las encargadas de realizar el sobrevuelo en el acto central.

Esta formación dará paso al desfile aéreo, en el que participarán aviones Eurofighter, F-18, Harrier o los 'apagafuegos' que intervienen en la extinción de incendios forestales, además de los helicópteros del Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil .

Seguidamente, el desfile terrestre comenzará con el paso de las unidades motorizadas encabezadas por la sección de motos de la Guardia Real.

Formarán parte del mismo unidades del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, así como efectivos de Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Real, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y diversos organismos de seguridad, Protección Civil y Emergencias.

Será durante la marcha terrestre cuando los asistentes tendrán la oportunidad de ver por primera vez en este desfile los blindados 8x8 Dragón del Ejército de Tierra.

Antes de las unidades montadas, efectivos del tercio 'Don Juan de Austria' 3.º de la Legión desfilarán acompañados de su mascota, este año una cabra de 2 años de nombre Babieca.

Una vez finalizada la parada militar, los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía se trasladarán al Palacio Real para la tradicional recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural. EFE

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