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Armengol define a Pedro Sánchez como "faro del progresismo" y asegura que volverá a ser presidente

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La secretaria general del PSIB y presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha definido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "la luz y el faro del progresismo europeo e internacional" y ha confiado en una nueva victoria socialista en las elecciones generales.

Armengol ha intervenido este sábado en el Consejo Político del PSIB-PSOE, celebrado en Palma, y ha animado a los socialistas a concebir la de las generales como la primera parte de una larga campaña que concluirá con las elecciones autonómicas y municipales de 2027.

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"Vamos a una campaña electoral que tiene una primera parada en las elecciones generales y una segunda parada fundamental en las elecciones municipales, insulares y autonómicas, que también vamos a ganar. Esta campaña nos servirá para que nuestros candidatos y candidatas puedan gobernar a en mayo de 2027, de lo que estoy absolutamente convencida", ha afirmado.

La presidenta del Congreso, por otra parte, se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez volverá a ganar las elecciones y ha situado en este escenario las dudas arrojadas por PP y Vox en relación al voto por correo.

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"Según lo que pase el 29 de noviembre, empezarán con su discurso de que no ha sido válido, de que no es un presidente legítimo. Porque sabe, como yo y como vosotros, que el próximo presidente volverá a ser Pedro Sánchez Pérez-Castejón", ha indicado.

Armengol ha celebrado la convocatoria electoral después de que la derecha catalana y española hayan tumbado las soluciones al problema de la vivienda. "Que la gente hable y vote una mayoría en el Congreso que pueda dar soluciones a la vivienda", ha afirmado.

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EuropaPress

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