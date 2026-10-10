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Alcaraz, victoria fácil pese a tener que adaptarse a una pista "muy diferente" en Shanghái

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Shanghái (China), 10 oct (EFE).- El español Carlos Alcaraz aseguró este sábado que sufrió algo en los primeros compases de su debut en el Másters 1.000 de Shanghái para adaptarse a unas condiciones de pista "muy diferentes" a las que tuvo durante su triunfo en el Abierto de Tokio, lo que no le impidió ganar al argentino Juan Manuel Cerúndolo por un doble 6-3.

"Es bastante más rápida la pista. La bola vuelta más, sale más rápida de la raqueta, con lo cual es un poquito más complicado para controlarla. (...) Me ha costado un poquito coger el ritmo, pero al final creo que he jugado con mi estilo, agresivo, intentando ir a la red", desgranó el número tres del 'ranking' mundial.

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Alcaraz se enfrentará en la tercera ronda al belga Zizou Bergs, contra el que ha jugado en una sola ocasión, en 2025 en Tokio, con resultado a su favor.

"Es un jugador al que estas condiciones le vienen bastante bien: que resbale la bola, que la pista sea rápida... con un juego agresivo, con muy buen saque. Vamos a intentar estar concentrados con sus tiros, intentar meterle presión. Va a ser un partido divertido y complicado al mismo tiempo", anticipó.

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Su victoria deportiva no fue lo único que atrajo la atención de aficionados y medios este sábado: Alcaraz lució un lustroso bigote que le volvió viral en redes. "Fue una apuesta. Siempre he querido ver cómo me quedaba, y antes del torneo de Tokio, dijimos (él y su equipo) que si lo ganaba, todos teníamos que dejárnoslo en Shanghái", explicó.

El murciano no quiso desvelar si esta nueva imagen será permanente: "Ya veremos hasta cuándo. (...) Ahora mismo nos estamos divirtiéndonos, y echándonos unas risas", bromeó ante los medios. EFE

(foto)

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