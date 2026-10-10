Adriana Nanclares sobre el penaltí parado: “estaba muy confiada de que iba a ese lado”

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Washington, 10 oct (EFE).- La portera del Athletic Club de Bilbao, Adriana Nanclares, gran protagonista este sábado en el triunfo por 0-2 de España ante Estados Unidos en Washington, aseguró que estaba muy segura de a dónde iba a tirar Lily Yohannes el penalti que le detuvo.

En el minuto 67 el VAR decretó la pena máxima por un agarrón sobre Sophia Wilson. Eran los mejores minutos de las estadounidenses, que, con el público enfervorecido, buscaban recortar distancias.

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Pero Nanclares, que saltó al campo en sustitución de la lesionada Cata Coll y llevaba minutos parándolo todo, se lanzó a su derecha y detuvo el lanzamiento de la jugadora del Lyonnes francés, impidiendo que las estadounidenses inauguraran hoy su casillero.

“Estaba muy confiada de que iba a ir a ese lado y al final también es un poco intuición; ir preparada y con la mentalidad de que lo vas a parar y bueno, ha salido todo bien y hemos podido mantener el resultado”, aseguró la guardameta en zona mixta al término de un partido que supuesto su tercera titularidad con la absoluta.

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Nanclares, de 24 años, destacó también la confianza que le brindaron las compañeras cuando supo que iba a estar en el once inicial.

“Hoy tenía sensación de que no iba a entrar el balón y así ha sido”, se sinceró la portera, que aseguró estar “súper satisfecha” con su trabajo individual y con el del equipo.

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“No es fácil ganar ante una selección como Estados Unidos y creo que hemos hecho un gran trabajo”, concluyó. EFE

(foto)