Abascal: "Tenemos una voluntad de entendimiento aún mayor con el Partido Popular"

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Madrid, 11 oct (EFE).– El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha asegurado este domingo que afronta la nueva cita electoral con "una voluntad de entendimiento aún mayor con el Partido Popular" e insistiendo en que "lo más urgente es recuperar Ceuta por un sentimiento de dignidad nacional".

En una entrevista publicada en el diario ABC, el líder de Vox ha señalado que trabajará "hasta el día 29 de noviembre para que Sánchez no consiga sumar".

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Respecto a un hipotético Ejecutivo con los populares, Abascal ha aseverado: "Puedo dar la garantía de que nosotros tenemos una voluntad de entendimiento, incluso una voluntad de entendimiento mayor".

No obstante, ha precisado que sus electores "quieren entrar en el Gobierno con carteras". Asimismo, ha pedido alerta a la ciudadanía al anticipar una campaña dura: "Los españoles deben temerse lo peor. Van a ser unas elecciones sucias".

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En el área de seguridad y política exterior, Abascal ha rechazado la gestión diplomática en la frontera sur afirmando categóricamente: "La amistad con Marruecos no es posible ahora. Pedimos poco, que no nos invadan".

Sobre la situación de la ciudad autónoma, ha cuestionado la permisividad fronteriza y ha reclamado un incremento de la presencia militar: "Hay que desplegar al Ejército permanentemente. Si los medios que hay ahora en Ceuta y Melilla son insuficientes, hay que llevar más".

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En materia habitacional, Abascal ha arremetido contra la gestión del Ejecutivo señalando que "Sánchez es el puñetero culpable de los desahucios". Para aliviar la presión del mercado inmobiliario, el candidato plantea medidas drásticas vinculadas a la inmigración: "Hay que iniciar un proceso de remigración de quien está en España y no tiene que estar. Eso va a desocupar vivienda".

Asimismo, ha denunciado que el Gobierno ha puesto la vivienda "en manos de los grandes fondos" y ha celebrado el freno del Tribunal Supremo a la 'ley de nietos', acusando al Gabinete central de irregularidades: "Sánchez intentaba robar las elecciones con una ley que pretende nacionalizar a personas sin vinculación con España".EFE

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