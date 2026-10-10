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0-2. Un muy buen arranque y una excelente Nanclares dan la victoria a España

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Washington, 10 oct (EFE).- Un muy buen arranque y una Adriana Nanclares que estuvo excelente en la portería dieron la victoria a la selección femenina española por 0-2 ante la de Estados Unidos en Washington, en el primero de sus dos amistosos de alto voltaje previstos en suelo norteamericano.

Los espectadores no se habían terminado de sentar cuando Parti Guijarro, tras una recuperación prodigiosa de Laia Codina en el círculo central, recibió en el borde del área estadounidense y envió un derechazo cruzado a la red que dejó en silencio el animado graderío del Audi Field.

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Tras el gol, España tocó al ritmo que acostumbra mientras las estadounidenses trataban de correr al espacio en cuanto lograban cortar una jugada de la Roja.

Cuando Lavelle lograba poner algo de pausa en la sala de máquinas estadounidense las españolas sí notaban los azotes por su costado izquierdo, por donde merodeaban Wilson y Thompson.

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Pero en esas, una transición española acabó con Imade habilitando en la izquierda a Paralluelo, cuyo centro al segundo palo lo remató de primeras a gol con la derecha Eva Navarro. Un cuarto de hora y Estados Unidos caía por 0-2.

La escuadra entrenada por la británica Emma Hayes respondió inquietando, y mucho, con Corrales salvando bajo la portería después de que Alyssa Thompson sorteara a Nanclares, que poco después estuvo muy acertada en una salida con los pies.

La guardameta española también sacó una manopla espectacular para desviar un trallazo de Sophia Wilson que rechazó después el larguero.

España aguantaba los embates, pero también le metía el vértigo a las norteamericanas cuando mezclaban con finura Alexia, Patri, Corrales o Paralluelo en el último tercio, donde eran capaces de hallar soluciones en una baldosa.

En la segunda parte, Trinity Rodman y Sophia Wilson arrancaron con una marcha adicional metida y empezaron a encontrar la espalda de la defensa española una y otra vez. En el minuto 52 anotó la delantera del Portland Thorns tras su enésima carrera por el costado izquierdo, pero el VAR detectó fuera de juego.

Fueron los mejores minutos de las estadounidenses, que ganaban todos los duelos y capitalizaban la buena zancada de muchas de sus jugadoras ante una España que perdió el dictado.

Nanclares siguió justificando que Sonia Bermúdez le diera la titularidad tras la lesión de Cata Coll, sobre todo cuando se jugó el tipo para salvar una doble ocasión de Lindsey Heaps y Rose Lavelle.

La seleccionadora española movió la banca e hizo debutar a Andrea Medina, Natalia Ramos y Clara Pinedo, y justo después, en el minuto 67, el VAR detectó un penalti por un agarrón a Sophia Wilson en el área.

Pero era el partido de Nanclares, que de nuevo apareció y paró el penalti a Yohannes lanzándose a su derecha.

La guardameta del Athletic acabó siendo la protagonista de un partido que quedó empañado por la expulsión de Athenea cuando la jugadora del Real Madrid apenas llevaba tres minutos sobre el campo.

El segundo encuentro entre las dos primeras selecciones del 'ranking' FIFA, dos citas de mucho peso de cara al Mundial de Brasil de 2027, será el próximo martes en Chester, Pensilvania.

- Ficha técnica:

0 - Estados Unidos: Claudia Dickey, Emily Fox (M. Cooper, m.81), Tierna Davidson, Kennedy Wesley, Avery Patterson (Gisele Thompson, m.46), Rose Lavelle (Mallory Swanson, m.65), Lindsey Heaps (Claire Hutton, m.65), Lily Yohannes, Trinity Rodman, Alyssa Thompson (Ashley Sanchez, m.65), Sophia Wilson.

2 - España: Adriana Nanclares, Ona Batlle, María Méndez, Laia Codina, Lucía Corrales (Andrea Medina, m.65), Patri Guijarro (Clara Serrajordi, m.46), Fiamma Benítez (Ornella Vignola, m,81), Alexia Putellas (Natalia Ramos, m.65), Eva Navarro (Ainhoa Marín, m.81), Salma Paralluelo (Athenea del Castillo, m.87) y Edna Imade (Clara Pinedo, m.65).

Goles: 0-1, m.3: Patri Guijarro. 0-2, m.14: Eva Navarro.

Árbitra: Diana Pérez (MEX). Amonestó a Lucía Corrales, Salma Paralluelo, Trinity Rodman y Lily Yohannes. Sacó tarjeta roja a Athenea del Castillo en el minuto 90 por tirar del pelo a una rival.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio Audi Field de Washington ante 19.220 espectadores, casi lleno. La federación estadounidense homenajeó a Crystal Dunn, que anunció su retirada del fútbol en enero tras haber completado 160 internacionalidades. EFE

(foto)

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