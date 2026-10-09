Tellado cree que Sánchez quiere indultar al exfiscal general antes de las elecciones para que no cante

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El secretario general del Partido Popular y director de campaña para las generales del 29 de noviembre, ha asegurado hoy que la afirmación de Pedro Sánchez en una entrevista hoy en 'Eldiario.es' de que no descarta indultar al exfiscal general del Estado denota que sabe que "va a perder", quiere "pagar rápido los favores" y evitar que éste cante.

Así lo ha asegurado en un apunte en su cuenta de la red 'X' en la que se hace eco de esta información en la que Pedro Sánchez asegura, al ser preguntado si el Consejo de Ministros va a aprobar el indulto para el fiscal general del Estado antes de las elecciones, que no lo descarta.

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Afirma al respecto, que el Ejecutivo está estudiando "todas las leyes y medidas" que les han quedado pendientes para ver la "factibilidad de poder aprobarlas bien en Diputación Permanente o bien por parte del Gobierno en su condición de Poder Ejecutivo".

Según Tellado, el hecho de que Pedro Sánchez no descarte indultar al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, demuestra tres cosas. La primera que él "sabe que va a perder". La segunda, que "tiene que pagar rápido los favores pendientes" porque, en su opinión si el "dócil" García Ortiz "flaquea" puede tener la "tentación de cantar".

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Y en tercer lugar, cree que Pedro Sánchez va a "usar el Congreso para colar todos los disparates posibles". La conclusión del dirigente 'popular' es que el presidente del Gobierno "llegó a la política con trampas y se irá con más trampas". "Hay que barrerles en las urnas con contundencia. Lo haremos", ha remachado.