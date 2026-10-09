Shelton gana a Altmaier y se convierte en el primer favorito en pasar de ronda en Shanghái

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Shanghái (China), 9 oct (EFE).- El cuarto mejor tenista del momento, el estadounidense Ben Shelton, selló hoy la primera victoria entre los favoritos del Másters 1.000 de Shanghái al superar (6-3, 7-6 (6)) al número 67 del 'ranking' mundial, el alemán Daniel Altmaier, en la segunda ronda.

Shelton, tercer cabeza de serie del torneo ante la ausencia por lesión del italiano Jannik Sinner, empezó agresivo en sus subidas a la red. Altmaier le aguantó el tirón, levantando algunos aplausos con gestos técnicos, pero no supo aprovechar dos bolas seguidas de rotura, algo que sí hizo el estadounidense inmediatamente después para llevarse el primer set.

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La segunda manga estuvo más reñida, tanto que se tuvo que ir al desempate: el partido empezaba a recordar al único enfrentamiento entre ambos, en el Abierto de Hamburgo el pasado mes de mayo, que se saldó con sorpresa a favor de Altmaier (4-6, 7-6 (4), 6-4) ante su público.

En esta ocasión, Shelton se mostró más sólido que su rival en el 'tie break' para alejar esos fantasmas y hacerse con la victoria. Altmaier, que lo dio todo hasta el final, no pudo reprimir la rabia y rompió su raqueta a golpes.

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El mejor resultado del tenista de Atlanta en Shanghái data de su primera participación, en 2023, cuando cayó eliminado en cuartos de final ante su compatriota Sebastian Korda.

El próximo rival de Shelton será el francés Arthur Gea, que se deshizo también hoy de su compatriota Ugo Humbert en tres sets (6-4, 3-6, 6-1). EFE

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(foto)