Espana agencias

Sebastián Yatra, protagonista de la Hispanidad: "El mundo está oyendo el español ahora"

Guardar

Javier Herrero

Madrid, 9 oct (EFE).- El colombiano Sebastián Yatra se muestra orgulloso por actuar este sábado dentro de los actos del Día de la Hispanidad en Madrid, "la nueva capital del español en el planeta", dice de una ciudad que ha acogido a "muchos latinos" y en un momento en el que este idioma ha cobrado una presencia global relevante.

PUBLICIDAD

"Yo estoy celebrando lo que está pasando ahora y que nos podemos juntar y que el español es un idioma que alrededor del mundo la gente está oyendo", destaca en una entrevista con EFE al señalar los motivos por los que él festeja esta fecha.

Siendo una conmemoración no exenta de debates por su origen histórico, Yatra (Medellín, 1994) prefiere enfocarse "en todo lo positivo y en celebrar nuestro presente y todo lo que tenemos para construir".

PUBLICIDAD

"Desde el pasado yo no tengo nada que hacer y uno se puede pasar la vida entera estudiando estas cosas", defiende sobre su posición, antes de señalar que prefiere centrar sus esfuerzos en ver "cómo vamos a organizar las cosas en este momento de la mejor forma posible, cómo le vamos a dar una vida digna y respeto a la gente que viene de todos los lugares y cómo vamos a ser justos".

Recuerda en ese sentido que "las fronteras, las barreras, los países y los Estados, al final fue algo que nos inventamos". "Pero ya estamos aquí con más apertura y conocimiento, respeto y amor, ahora: ¿cómo organizamos las estructuras para que realmente funcionen y sean justas? Eso es lo que nosotros tenemos que estar pensando ahorita, no lo que pasó en el pasado", insiste.

Reivindica en ese sentido el ejemplo que para él está siendo España y que, tal y como opinó Shakira, los inmigrantes no sean "tolerados sino celebrados".

"(Madrid) es una ciudad que nos tiene muy enamorados a todos y creo que hablo por muchos latinos cuando les doy las gracias por el cariño tan grande con el que nos han recibido en su tierra, en toda España, con este país tan bonito que nos abre las puertas y donde uno se siente muy libre y puedes hacer lo que quieras", afirma.

Yatra, que toma el relevo a otras grandes estrellas latinas que han actuado en estas fiestas, como Carlos Vives o Gloria Estefan, destaca la oportunidad que para él significa participar en ellas "y ser el representante de tantos hispanohablantes alrededor del mundo en un momento en que Madrid se volvió la nueva capital en español del planeta".

"Es algo superbonito saber que tantos colegas míos que admiro un montón han cantado en estas fiestas de la Hispanidad. Ya las he visto antes. Me viene mucho a la mente, por ejemplo, cuando Camilo cantó en la Puerta de Alcalá, gigante eso, y siempre me pareció muy 'cool' el evento que se hacía", rememora.

Yatra vuelve a España además en un momento simbólico especial para él, ya que recientemente se cumplieron diez años de su tema 'Traicionera', quizás su primer gran éxito mundial, convertido en la actualidad en uno de los 400 artistas de mayor impacto en Spotify, con 24 millones de oyentes mensuales.

"No le diría nada a aquel Sebastián de hace diez años, porque todos los aprendizajes o dudas eran parte de lo que tenía que vivir para llegar a este punto. (...) La inercia que siento, las ganas, el hambre en el buen sentido ha pasado a raíz de tantas cosas que me he ido cuestionando y, porque si todo te sale perfecto, terminarás siendo la misma persona del principio. Y todos tenemos cosas para mejorar. Todos, todos, todos", reflexiona.

Ese tono es el que, según anticipa, podría tener su próximo álbum, el sucesor de 'Milagro' (2025), en el que ya ha empezado a trabajar en el estudio: "Está habiendo un trabajo bien bonito de mirar hacia dentro y de escribir un poco más personal de mis propias cosas. No sé si la palabra es como un diario, pero sí más relatos propios".

Sebastián Yatra, que actuó por última vez en Madrid hace poco más de un año en el Movistar Arena como parte de su gira, se subirá esta vez al escenario situado en la Plaza de España este sábado de forma gratuita a partir de las 20:30 horas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Verónica Barbero toma las riendas de Sumar en el Frente Amplio: relevó a Errejón como portavoz y se afianzó tras el paso a un lado de Yolanda Díaz

Según ha adelantado RTVE, la votación interna ha arrasado con un 98% de los votos

Verónica Barbero toma las riendas de Sumar en el Frente Amplio: relevó a Errejón como portavoz y se afianzó tras el paso a un lado de Yolanda Díaz

Los tres debates de las elecciones generales del 29N ya tienen fecha y el último se celebrará tres días antes de los comicios

Se celebrarán el 16, 23 y 26 de noviembre en Mediaset, Atresmedia, y RTVE: uno será un cara a cara entre Feijóo y Sánchez y en los otros dos participará también al resto de candidatos mayoritarios

Los tres debates de las elecciones generales del 29N ya tienen fecha y el último se celebrará tres días antes de los comicios

Multa de 750.000 euros por rifar el coche de un ‘youtuber’ español residente en Andorra: no tenían permiso para el sorteo

Aunque Consumo no ha revelado la identidad de los implicados, los datos coinciden con una promoción del ‘streamer’ The Grefg

Multa de 750.000 euros por rifar el coche de un ‘youtuber’ español residente en Andorra: no tenían permiso para el sorteo

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 9 de octubre

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 9 de octubre

Todo lo que Shakira ha contado en ‘La Revuelta’: habla catalán con sus hijos, ha hecho “demasiadas” cosas por amor y desvela cuánto gasta en su gira

La cantante colombiana ha cumplido su promesa de visitar a David Broncano, aunque la entrevista se ha grabado a contrarreloj en Macondo Park

Todo lo que Shakira ha contado en ‘La Revuelta’: habla catalán con sus hijos, ha hecho “demasiadas” cosas por amor y desvela cuánto gasta en su gira
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los tres debates de las elecciones generales del 29N ya tienen fecha y el último se celebrará tres días antes de los comicios

Los tres debates de las elecciones generales del 29N ya tienen fecha y el último se celebrará tres días antes de los comicios

Detienen a un joven de 18 años por el asesinato de Alexander Alsani, el cirujano estético de Marbella al que dispararon en su clínica

Pedro Sánchez apenas remonta 7 décimas con Maricarmen y los decretos: una encuesta de ‘El País’ y la SER da 198 escaños a PP y Vox

Los inspectores de Trabajo sufren más agresiones durante sus visitas y apuntan a los fallos en el protocolo: “Una compañera tuvo que pagarse el psicólogo de su propio bolsillo”

El incómodo papel de Zapatero ante las elecciones: Pedro Sánchez le quiere en campaña, María Jesús Montero enfría su presencia y la Justicia le espera al día siguiente

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El euríbor encarece las hipotecas y obliga a las familias a buscar casas 26.000 euros más baratas que hace tres meses

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Yolanda Díaz busca aprobar una subida del SMI antes de las elecciones generales para compensar la inflación

Qué puedes hacer si hay pisos turísticos ilegales en tu edificio: así es como debe actuar la comunidad

DEPORTES

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Qué fue de Joel González: del oro olímpico en taekwondo a cuidar a futbolistas y competir en golf

La reflexión del jugador Marc Cucurella sobre la vida de los futbolistas: “También tenemos nuestros problemas e inseguridades”

Carlos Alcaraz avisa de que quiere “ganar todos los torneos al menos una vez”: estos son los que le faltan

La reflexión de Borja Iglesias sobre los impuestos: “La mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas y me parece la hostia”