Sebastián Yatra, protagonista de la Hispanidad: "El mundo está oyendo el español ahora"

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Javier Herrero

Madrid, 9 oct (EFE).- El colombiano Sebastián Yatra se muestra orgulloso por actuar este sábado dentro de los actos del Día de la Hispanidad en Madrid, "la nueva capital del español en el planeta", dice de una ciudad que ha acogido a "muchos latinos" y en un momento en el que este idioma ha cobrado una presencia global relevante.

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"Yo estoy celebrando lo que está pasando ahora y que nos podemos juntar y que el español es un idioma que alrededor del mundo la gente está oyendo", destaca en una entrevista con EFE al señalar los motivos por los que él festeja esta fecha.

Siendo una conmemoración no exenta de debates por su origen histórico, Yatra (Medellín, 1994) prefiere enfocarse "en todo lo positivo y en celebrar nuestro presente y todo lo que tenemos para construir".

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"Desde el pasado yo no tengo nada que hacer y uno se puede pasar la vida entera estudiando estas cosas", defiende sobre su posición, antes de señalar que prefiere centrar sus esfuerzos en ver "cómo vamos a organizar las cosas en este momento de la mejor forma posible, cómo le vamos a dar una vida digna y respeto a la gente que viene de todos los lugares y cómo vamos a ser justos".

Recuerda en ese sentido que "las fronteras, las barreras, los países y los Estados, al final fue algo que nos inventamos". "Pero ya estamos aquí con más apertura y conocimiento, respeto y amor, ahora: ¿cómo organizamos las estructuras para que realmente funcionen y sean justas? Eso es lo que nosotros tenemos que estar pensando ahorita, no lo que pasó en el pasado", insiste.

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Reivindica en ese sentido el ejemplo que para él está siendo España y que, tal y como opinó Shakira, los inmigrantes no sean "tolerados sino celebrados".

"(Madrid) es una ciudad que nos tiene muy enamorados a todos y creo que hablo por muchos latinos cuando les doy las gracias por el cariño tan grande con el que nos han recibido en su tierra, en toda España, con este país tan bonito que nos abre las puertas y donde uno se siente muy libre y puedes hacer lo que quieras", afirma.

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Yatra, que toma el relevo a otras grandes estrellas latinas que han actuado en estas fiestas, como Carlos Vives o Gloria Estefan, destaca la oportunidad que para él significa participar en ellas "y ser el representante de tantos hispanohablantes alrededor del mundo en un momento en que Madrid se volvió la nueva capital en español del planeta".

"Es algo superbonito saber que tantos colegas míos que admiro un montón han cantado en estas fiestas de la Hispanidad. Ya las he visto antes. Me viene mucho a la mente, por ejemplo, cuando Camilo cantó en la Puerta de Alcalá, gigante eso, y siempre me pareció muy 'cool' el evento que se hacía", rememora.

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Yatra vuelve a España además en un momento simbólico especial para él, ya que recientemente se cumplieron diez años de su tema 'Traicionera', quizás su primer gran éxito mundial, convertido en la actualidad en uno de los 400 artistas de mayor impacto en Spotify, con 24 millones de oyentes mensuales.

"No le diría nada a aquel Sebastián de hace diez años, porque todos los aprendizajes o dudas eran parte de lo que tenía que vivir para llegar a este punto. (...) La inercia que siento, las ganas, el hambre en el buen sentido ha pasado a raíz de tantas cosas que me he ido cuestionando y, porque si todo te sale perfecto, terminarás siendo la misma persona del principio. Y todos tenemos cosas para mejorar. Todos, todos, todos", reflexiona.

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Ese tono es el que, según anticipa, podría tener su próximo álbum, el sucesor de 'Milagro' (2025), en el que ya ha empezado a trabajar en el estudio: "Está habiendo un trabajo bien bonito de mirar hacia dentro y de escribir un poco más personal de mis propias cosas. No sé si la palabra es como un diario, pero sí más relatos propios".

Sebastián Yatra, que actuó por última vez en Madrid hace poco más de un año en el Movistar Arena como parte de su gira, se subirá esta vez al escenario situado en la Plaza de España este sábado de forma gratuita a partir de las 20:30 horas. EFE

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