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Romero: "Este año el 200% no nos da, tenemos que dar el 300%"

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Ceuta, 9 Oct (EFE).- El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, ha asegurado este viernes, en la víspera de medirse al Sabadell, que son "un equipo limitado que va a tener que competir al máximo" para lograr el objetivo de la permanencia y que si el año pasado decían que tenían que "dar el 200%, este año eso no da y hay que dar el 300%".

Romero pidió mantener el nivel competitivo mostrado en su última visita al Castellón (1-1) para afrontar con garantías el encuentro de este sábado en el Alfonso Murube y subrayó que la permanencia en Segunda exigirá un esfuerzo extraordinario de toda la plantilla.

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Romero se ha mostrado especialmente satisfecho con la actuación de sus futbolistas en Castalia y consideró que "estos partidos tienen que ser el punto de inflexión para creer, creer, creer y creer"; y sobre los dos próximos compromisos como local se mostró cauto: "vamos a ir por el primero y ya veremos el segundo".

En cuanto al rival, ha elogiado la trayectoria del Sabadell, un histórico que ha regresado al fútbol profesional después de dos ascensos consecutivos, que "ha vuelto con fuerza y ha entrado espectacularmente en la categoría, con una buena base, buenos refuerzos y haciendo las cosas muy bien".

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Por su parte, Albert Caparrós 'Capa', ha reivindicado su aportación al equipo después de encadenar tres encuentros con protagonismo, ha asegurado que la continuidad le está proporcionando confianza y ha destacado su compromiso con el club: "me siento como un caballa ya, con todo lo que he vivido aquí", dijo tras siete años en la entidad.

El futbolista catalán, natural de Tarrasa, localidad históricamente rival del Sabadell, ha advertido de la dificultad del encuentro ante un adversario que conserva buena parte del bloque de sus últimos ascensos.

No obstante, se ha mostrado convencido de las posibilidades ceutíes: "aquí, en el Murube, tenemos que hacernos fuertes y creo que intentaremos llevárnoslo", consideró. EFE

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jmr/cb/og

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