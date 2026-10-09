Pérez Llorca llama a trabajar "sin hacer ruido" por una Comunitat "más segura y unida"

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València, 9 oct (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha llamado este 9 d'Octubre a los valencianos a trabajar "sin hacer ruido y sin pedir permiso" para ser lo que son, y hacerlo con el objetivo de dejar para el futuro una Comunitat Valenciana "más próspera, más segura y más unida".

En su primer discurso del Día de la Comunitat Valenciana como president, Pérez Llorca ha reivindicado este viernes que más de 5 millones de personas celebran "en paz y libertad su día" y que los valencianos "no viven en la confrontación", sino que "esperan soluciones, no ruido".

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Así, ha destacado que "los grandes desafíos requieren de grandes entendimientos", y por ello ha considerado que hay políticas que "tendrían que superar los gobiernos", pues la vivienda, la educación, la ciencia, las infraestructuras, la cohesión territorial o la sostenibilidad de los servicios públicos "no pueden empezar de cero cada cuatro años".

Pérez Llorca ha reivindicado "la voz propia del pueblo valenciano", que "no necesita gritar pero que se tiene que hacer escuchar", y que según ha dicho "no es la voz del enfrentamiento ni del victimismo, sino la de un pueblo trabajador, abierto y generoso", que no quiere ser más que nadie, pero no acepta ser menos que nadie.

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"Valencianos sin complejos, y no la sucursal de nadie; españoles sin dudas y europeos sin reservas", ha reivindicado el jefe del Consell, quien ha apelado a defender los intereses de los valencianos "con serenidad, determinación y rigor institucional" y así reclamar el agua que necesita "ya" el campo o las infraestructuras para seguir creciendo.

También ha dicho que hay que reclamar una financiación justa, porque los valencianos llevan "demasiados años" que pagan como el que más pero reciben "menos que otros", lo cual es "una injusticia". Y ha avisado: "Las injusticias no se gestionan ni se pactan, se corrigen".

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"No pedimos privilegios, pedimos igualdad. Y la pedimos desde el diálogo, con argumentos, lealtad y serenidad, pero también con firmeza", ha resaltado el president.

El president ha manifestado que cada generación es la suma de las lecciones aprendidas, "algunas muy amargas", y ha tenido un recuerdo por la dana de 2024, que "golpeó con una crueldad" que los valencianos no olvidarán, de forma que las víctimas y sus familias estarán siempre en la memoria y hace que se trabaje en la reconstrucción y en una tierra "mejor preparada". EFE

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(foto)