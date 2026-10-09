Espana agencias

Pérez Llorca llama a trabajar "sin hacer ruido" por una Comunitat "más segura y unida"

Guardar

València, 9 oct (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha llamado este 9 d'Octubre a los valencianos a trabajar "sin hacer ruido y sin pedir permiso" para ser lo que son, y hacerlo con el objetivo de dejar para el futuro una Comunitat Valenciana "más próspera, más segura y más unida".

En su primer discurso del Día de la Comunitat Valenciana como president, Pérez Llorca ha reivindicado este viernes que más de 5 millones de personas celebran "en paz y libertad su día" y que los valencianos "no viven en la confrontación", sino que "esperan soluciones, no ruido".

PUBLICIDAD

Así, ha destacado que "los grandes desafíos requieren de grandes entendimientos", y por ello ha considerado que hay políticas que "tendrían que superar los gobiernos", pues la vivienda, la educación, la ciencia, las infraestructuras, la cohesión territorial o la sostenibilidad de los servicios públicos "no pueden empezar de cero cada cuatro años".

Pérez Llorca ha reivindicado "la voz propia del pueblo valenciano", que "no necesita gritar pero que se tiene que hacer escuchar", y que según ha dicho "no es la voz del enfrentamiento ni del victimismo, sino la de un pueblo trabajador, abierto y generoso", que no quiere ser más que nadie, pero no acepta ser menos que nadie.

PUBLICIDAD

"Valencianos sin complejos, y no la sucursal de nadie; españoles sin dudas y europeos sin reservas", ha reivindicado el jefe del Consell, quien ha apelado a defender los intereses de los valencianos "con serenidad, determinación y rigor institucional" y así reclamar el agua que necesita "ya" el campo o las infraestructuras para seguir creciendo.

También ha dicho que hay que reclamar una financiación justa, porque los valencianos llevan "demasiados años" que pagan como el que más pero reciben "menos que otros", lo cual es "una injusticia". Y ha avisado: "Las injusticias no se gestionan ni se pactan, se corrigen".

"No pedimos privilegios, pedimos igualdad. Y la pedimos desde el diálogo, con argumentos, lealtad y serenidad, pero también con firmeza", ha resaltado el president.

El president ha manifestado que cada generación es la suma de las lecciones aprendidas, "algunas muy amargas", y ha tenido un recuerdo por la dana de 2024, que "golpeó con una crueldad" que los valencianos no olvidarán, de forma que las víctimas y sus familias estarán siempre en la memoria y hace que se trabaje en la reconstrucción y en una tierra "mejor preparada". EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

George Clooney abrirá un restaurante de cocina italiana en un precioso pueblo de la Provenza francesa

El actor estadounidense se adentra en el mundo de la hostelería con la apertura de este restaurante italiano de lujo, prevista para la primavera del 2027

George Clooney abrirá un restaurante de cocina italiana en un precioso pueblo de la Provenza francesa

El juez Pedraz rechaza imputar por ahora al PSOE y Anticorrupción ve necesarias las declaraciones de Cerdán, Leire Díez y el exjefe de gabinete de Sánchez

“Aunque los hechos pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE, no se incorpora aún un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad”, ha afirmado el titular de la Audiencia Nacional en el auto publicado este viernes

El juez Pedraz rechaza imputar por ahora al PSOE y Anticorrupción ve necesarias las declaraciones de Cerdán, Leire Díez y el exjefe de gabinete de Sánchez

Los militares sí trabajarán solo 35 horas a la semana: el Ministerio de Defensa aprueba la reducción de su jornada laboral

La modificación a la ley recoge también nuevas medidas para mejorar la flexibilidad horaria

Los militares sí trabajarán solo 35 horas a la semana: el Ministerio de Defensa aprueba la reducción de su jornada laboral

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Cómo hacer boniato al horno y que quede perfecto: la receta para una guarnición saludable y otoñal

Cocinar el boniato asado entero es una de las formas más fáciles, ricas y reconfortables de añadir este saludable tubérculo a nuestro menú semanal

Cómo hacer boniato al horno y que quede perfecto: la receta para una guarnición saludable y otoñal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz rechaza imputar por ahora al PSOE y Anticorrupción ve necesarias las declaraciones de Cerdán, Leire Díez y el exjefe de gabinete de Sánchez

El juez Pedraz rechaza imputar por ahora al PSOE y Anticorrupción ve necesarias las declaraciones de Cerdán, Leire Díez y el exjefe de gabinete de Sánchez

Los militares sí trabajarán solo 35 horas a la semana: el Ministerio de Defensa aprueba la reducción de su jornada laboral

Iustitia Europa pide al Tribunal Supremo que suspenda las elecciones generales: “Hay un riesgo de impugnación general” tras el escrutinio

Verónica Barbero toma las riendas de Sumar en el Frente Amplio: relevó a Errejón como portavoz y se afianzó tras el paso a un lado de Yolanda Díaz

Los tres debates de las elecciones generales del 29N ya tienen fecha y el último se celebrará tres días antes de los comicios

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El euríbor encarece las hipotecas y obliga a las familias a buscar casas 26.000 euros más baratas que hace tres meses

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Yolanda Díaz busca aprobar una subida del SMI antes de las elecciones generales para compensar la inflación

Qué puedes hacer si hay pisos turísticos ilegales en tu edificio: así es como debe actuar la comunidad

DEPORTES

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Qué fue de Joel González: del oro olímpico en taekwondo a cuidar a futbolistas y competir en golf

La reflexión del jugador Marc Cucurella sobre la vida de los futbolistas: “También tenemos nuestros problemas e inseguridades”

Carlos Alcaraz avisa de que quiere “ganar todos los torneos al menos una vez”: estos son los que le faltan

La reflexión de Borja Iglesias sobre los impuestos: “La mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas y me parece la hostia”