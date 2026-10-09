Movimiento Sumar elige a Verónica Barbero como su candidata dentro del Frente Amplio

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Madrid, 9 oct (EFE).- El partido Movimiento Sumar, uno de los impulsores del Frente Amplio, ha anunciado este viernes que ha elegido a Verónica Barbero, la portavoz de Sumar en el Congreso, como su candidata para liderar a la organización dentro de la coalición electoral con otros partidos.

En un comunicado, Movimiento Sumar ha señalado que Barbero ha sido elegida con el 98 % de los votos de las bases del partido. EFE

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