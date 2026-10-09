Lana del Rey y Zara Larsson ponen música al Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur

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Bangkok, 9 oct (EFE).- Singapur combina este fin de semana automovilismo y música en directo, con artistas internacionales como Lana del Rey y Zara Larsson en la programación del Gran Premio (GP) nocturno de Fórmula 1 (F1) de la ciudad-Estado, una cita que trasciende lo deportivo con una oferta de conciertos y entretenimiento de alto nivel.

El sonido de los motores volvió este viernes al circuito urbano de Marina Bay con los primeros entrenamientos libres y la clasificación al esprint, antes de que la música tome el relevo esta noche a ritmo de K-Pop, sesiones DJ y el grupo neozelandés Split Enz.

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Perfiladas como algunas de las actuaciones más esperadas, la banda estadounidense de rock The Killers y la cantante sueca Zara Larsson ofrecerán sus espectáculos el sábado, mientras que la estadounidense Lana del Rey y el británico James Arthur lo harán el domingo.

Se prevé que más de 60.000 personas se congreguen ante los diversos escenarios del recinto cada una de las tres noches de conciertos, según estimaciones citadas por el diario local The Straits Times.

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El corazón de la próspera isla asiática se transforma hasta el domingo en un festival que mezcla deporte, cultura y exclusividad, con entradas muy demandadas –y agotadas en varias categorías– que oscilan entre 198 dólares para pases de un día y miles de dólares para paquetes VIP.

Cada año, durante el fin de semana de carreras y en los márgenes del mismo, la demanda de habitaciones en hoteles singapurenses se dispara, pues, más allá del trazado, se celebran exclusivas fiestas y foros económicos como Token2049, una de las mayores conferencias internacionales de criptomonedas.

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La decimoséptima edición del GP de Fórmula Uno de Singapur está bajo la amenaza que representa el humo tóxico procedente de los incendios que asolan varias partes de Indonesia desde hace semanas, lo cual está provocando un deterioro de la calidad del aire en países vecinos.

La plataforma suiza IQAir, que mide la calidad del aire en todo el planeta, sitúa este viernes a Singapur como la ciudad con mayor contaminación aérea del mundo, con una concentración de partículas finas (PM2,5) de 148 microgramos por metro cúbico de aire, cuando el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 15.

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La Junta de Turismo de Singapur indicó al canal CNA que cuenta con planes de contingencia, incluida la posible suspensión de conciertos si se detectan "problemas de visibilidad, de salud pública u operativos", aunque la carrera se mantiene por el momento.

El circuito de Marina Bay debutó como la primera carrera nocturna de F1 en 2008. El español Fernando Alonso, entonces con Renault, se erigió ese año como vencedor, mientras que George Russell con Mercedes fue el último en conquistar el trazado (2025), y Sebastian Vettel, ya retirado, sigue siendo el piloto que más veces ha ganado en Singapur, con un total de 5 victorias, tres de ellas con Red Bull y dos con Ferrari. EFE

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mca/hp/cmm

(foto)