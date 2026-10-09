Kiplimo y Feysa defienden en Chicago su corona de campeones del maratón

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Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El ugandés Jacob Kiplimo y la etíope Hawi Feysa, ganadores del maratón de Chicago en 2025, regresan a la ciudad estadounidense con el objetivo de volver a repetir el domingo victoria en uno de los 'majors' más prestigiosos, que contará con la participación de mas de 55.000 corredores.

Kiplimo ganó en Chicago el año pasado con un tiempo de 2h02:23, terminando más de un minuto por delante del keniano Amos Kipruto en la segunda carrera del ugandés en la distancia.

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Desde entonces su rendimiento y palmarés no ha parado de crecer. Tras conseguir su tercer título consecutivo en el Campeonato Mundial de Campo a Través, batió el récord mundial de medio maratón con 57:20 en Lisboa (Portugal), una marca que desde entonces ha sido mejorada, y en el maratón de Londres (Inglaterra) hizo su mejor marca personal en la distancia con 2h00:28 y un tercer puesto, solo por detrás de Sabastian Sawe y Yomif Kejelcha, los dos primeros hombres en bajar oficialmente de las dos horas.

El tiempo de Kiplimo lo colocó tercero en la lista mundial de todos los tiempos y mejoró su propio récord ugandés en casi dos minutos. Además, es siete segundos más rápido que el récord del circuito de Chicago de 2:00:35, establecido por el fallecido Kelvin Kiptum en 2023.

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“Mi preparación me ha dado mucha confianza y haber corrido antes en este circuito es una verdadera ventaja”, dijo Kiplimo al llegar a Chicago.

Kiplimo retomará su rivalidad con Kipruto, que lo siguió de cerca en Chicago el año pasado y terminó cuarto, un puesto por detrás de él en Londres en abril. El campeón de Londres 2022 registró una marca personal de 2h01:39 en esa ocasión, convirtiéndose en el segundo hombre más rápido en una competición que incluyó a seis atletas que bajaron de los 2:04.

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La representación etíope cuenta con Milkesa Mengesha, campeón del maratón de Berlín 2024, que regresa a Estados Unidos tras quedar décimo en Boston en abril y tiene una mejor marca personal de 2h03:17, y Tadese Takele, que revalidó su título del maratón de Tokio en marzo con un tiempo de 2h03:37.

En la categoría femenina destaca la etíope Hawi Feysa, campeona en Chicago en 2025, que se medirá a la keniana Brigid Kosgei, que ganó en 2018 y regresó en 2019 para firmar un tiempo de 2h14:04, rebajando en un minuto y veintiún segundos el récord mundial que ostentaba Paula Radcliffe desde hace muchos años. Desde entonces, no ha vuelto a competir en Chicago.

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Ahora, a sus 32 años, Kosgei ha recuperado su mejor forma este 2026. Ganó el Maratón de Tokio en marzo con un tiempo de 2h14:29, el segundo mejor tiempo de su carrera.

Feysa quedó tercera en esa carrera con un tiempo de 2h17:39 tras haber logrado la mayor victoria de su carrera en Chicago cinco meses antes. La etíope se distanció del resto de las competidoras para ganar la carrera de 2025 con un tiempo de 2h14:57, con más de dos minutos de ventaja sobre su compatriota Megertu Alemu.

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Alemu también regresa este año, al igual que la etíope Sutume Kebede, cuyo mejor tiempo personal de 2h15:55 la convierte en la tercera mujer más rápida de la competición. Ambas estuvieron en Tokio a principios de este año, donde Kebede y Alemu terminaron cuarta y quinta, respectivamente.

Por su parte, Sharon Lokedi competirá en Chicago por primera vez. La keniana se ha consolidado como una de las mejores maratonianas del mundo, tras haber ganado el maratón de Nueva York en 2022 y haberse alzado con el título de Boston en 2025 y 2026.

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Chicago forma parte del grupo de los ocho 'majors', los considerados mejores maratones del mundo, junto con Nueva York y Boston (Estados Unidos), Londres (Inglaterra), Berlín (Alemania), Tokio (Japón), Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Sídney (Australia). EFE