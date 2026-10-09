Identificado el séptimo y último agresor de las fiestas de San Mateo de Oviedo

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Oviedo, 9 oct (EFE).- La Policía Nacional ha identificado al séptimo y último implicado en la agresión homófoba sufrida por los integrantes de la Asamblea Moza d'Asturies (AMA) Rubén Rosón y Jorge Fernández en la madrugada del pasado 11 de septiembre en las fiestas de San Mateo de Oviedo.

Según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Asturias, se trata de un ciudadano argentino con múltiples antecedentes por actos violentos que ya ha sido expulsado de España por encontrarse en situación irregular.

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La Policía, que determinó que la agresión tuvo un componente homófobo, ya había identificado a las pocas horas de los hechos a seis integrantes de un grupo ultra del Real Oviedo, cinco de los cuales fueron detenidos mientras que el sexto se encuentra estudiando en el extranjero.

Sin embargo, en las imágenes también aparecía un séptimo individuo que se había sumado a la pelea de forma espontánea y sin relación con el grupo.

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La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras ya estaba tramitando su expediente de expulsión de España por encontrarse en situación administrativa irregular, una medida que se ejecutó recientemente, ha precisado la Policía, que da la investigación por cerrada.

Rosón y Fernández acudieron el pasado 30 de septiembre al juzgado para ratificar su declaración ante la Policía Nacional y ratificaron que sus agresores pertenecían a un "grupo de ultraderecha".

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Según relataron, los jóvenes les propinaron "una brutal paliza" a base de puñetazos y patadas, algunas en la cabeza, al grito de "guarros", "rojos de mierda", "maricones" y "arriba España".

Además, señalaron que "los agresores arrancaron y vandalizaron la caseta de Asturias Acoge", una entidad que presta servicios a personas migrantes, y retiraron una pancarta antirracista y un faldón LGTBI. EFE

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