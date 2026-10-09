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Golpe policial a un clan de narcos en Palma con 21 detenidos y 48 inmuebles embargados

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Palma, 9 oct (EFE).- La operación desarrollada en Palma por agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico del conocido como clan de El Pablo se ha saldado con 21 personas detenidas y la incautación de 48 inmuebles valorados en unos 20 millones de euros.

Según el balance hecho público este viernes por las fuerzas de seguridad, las investigaciones conjuntas de las operaciones 'Tsunami' y 'Galba' han permitido desarticular la cúpula del histórico grupo familiar, que operaba en el barrio de La Soledad de Palma y había reinvertido las ganancias de la droga en un extenso patrimonio inmobiliario.

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En la fase operativa del dispositivo policial, desarrollada el pasado martes, los agentes ejecutaron catorce registros domiciliarios con el despliegue de unidades aéreas y equipos tácticos de asalto.

Las actuaciones concluyeron en primera instancia con el arresto de catorce sospechosos, a los que se sumaron otros siete detenidos en los dos días posteriores como presuntos autores de integración en organización criminal y blanqueo.

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Durante los registros, las fuerzas de seguridad intervinieron diversos vehículos de alta gama, joyas, armas de fuego, paquetes con sustancias estupefaciente y abundante documentación económica de la trama.

La autoridad judicial acordó el embargo cautelar de 48 propiedades inmobiliarias adquiridas por la red de narcos mediante el dinero generado por el tráfico de drogas a lo largo de los últimos años.

Entre las fincas intervenidas destaca una mansión no registrada de 1.400 metros cuadrados con piscina y garaje que El Pablo conformó tras comprar y unir nueve viviendas colindantes para controlar tres calles enteras en La Soledad.

La red utilizaba contratos privados no registrados, donaciones familiares ficticias y testaferros para ocultar la propiedad real de las fincas, y pagaba con miles de euros procedentes de la venta de drogas las cuantiosas multas impuestas por las irregularidades urbanísticas denunciadas por los inspectores municipales.

La operación policial continúa abierta y los investigadores no descartan nuevas detenciones en los próximos días a medida que se analice la documentación incautada. EFE

(Foto) (Vídeo)

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