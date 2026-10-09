Francisco Cerúndolo se clasifica a la tercera ronda de Shanghái ante el ruso Safiullin

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Shanghái (China), 9 oct (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo, el tenista número 20 del 'ranking' mundial, avanzó hoy a la tercera ronda del Másters 1000 de Shanghái al imponerse al ruso Roman Safiullin por 7-6 (5) y 6-3.

Tras un primer set largo y sufrido, el tenista de Buenos Aires, de 28 años, logró hacer buena su efectividad tanto en el saque como en la defensa ante los errores de su contrincante, situado en el puesto número 79 de la tabla global.

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El duelo desempató a favor del porteño el balance entre ambos: Cerúndolo y Safiullin se habían enfrentado hasta ahora en dos ocasiones, ambas en 2024, la primera con victoria para el ruso en Wimbledon y la segunda, para el tenista sudamericano en Belgrado.

Francisco Cerúndolo se enfrentará en la tercera ronda al checo Jakub Mensik, quien superó en casi una hora al serbio Miomir Kecmanovic (6-3, 6-3). EFE

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(foto)