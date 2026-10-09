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El turismo rural espera el primer puente del otoño con una ocupación en torno al 70 %

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Madrid, 9 oct (EFE).- Después de un verano de récord en términos turísticos y de temperaturas que ha tenido su impacto en los alojamientos de turismo rural, el sector espera el primer puente festivo del otoño, el del Pilar, con optimismo y una ocupación en torno al 70 %.

El próximo lunes, 12 de octubre, es festivo nacional, por lo que los viajeros alargarán el fin de semana un día más en escapadas que son un clásico para disfrutar del entorno rural con grupos de amigos o familia.

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Fuentes del sector, consultadas por EFE, han coincidido en que la previsión meteorológica definitiva pueden animar estas reservas con las de última hora.

Las zonas rurales de España cuentan con casi 18.000 alojamientos de turismo rural abiertos, que ofertan 184.343 plazas y emplean a más de 30.800 personas, de acuerdo a los últimos datos del INE.

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De acuerdo con los datos recogidos por la plataforma Escapadarural.com las medias regionales de ocupación han superado "ampliamente" el 70 % en la mitad del país para este fuente festivo.

La clasificación por comunidades autónomas, según sus datos, la encabezan la Comunidad de Madrid con el 81,5 % , seguida de Navarra que ha alcanzado el 80,2 % y la Región de Murcia con el 78 %; al bajar al análisis a la provincia, destacan destinos como Jaén con el 85 % de ocupación, Albacete (83 %) y Palencia (82 %).

Hasta ahora, la franja atlántica y el norte peninsular han mantenido un volumen constante de interés con un posible repunte en las reservas de última hora, tras las predicciones meteorológicas para el fin de semana, han explicado desde Escapada Rural.

La Aemet ha avisado de un descenso de las temperaturas para los próximos días festivos con lluvias y tormentas que se extenderán principalmente por el norte peninsular.

Las "inclemencias del tiempo" con desbordamientos o inundaciones de los pasados días han tenido un posible impacto en el turismo rural, que se ha notado en el Pirineo de Huesca con un descenso de las reservas precedentes del arco mediterráneo, ha explicado el presidente de la Asociación de Profesionales de Turismo Rural de España (Autural), Francisco Parra.

Sin previsiones alarmantes en el clima para los próximos días, Parra espera que el puente del Pilar, para el que calcula una ocupación del 70 %, se anime gracias a las "buenas temperaturas que hagan olvidar el calor estival" e inviten a visitar "los espacios naturales y al senderismo tranquilo", ha añadido Parra.

En estas fechas otoñales y tras las buenas cifras de septiembre, el rural ha notado el regreso de vacaciones, pero considera que la gente aprovechará el día de más que ofrece este puente para salir de las ciudades.

"La gente busca la tranquilidad y el sosiego del mundo rural principalmente en zonas cerca a sus propias ciudades", ha compartido el portavoz de la Red española de turismo rural (Redtur), Luis Chico.

Chico, que eleva la ocupación al 85 %, ha detallado que el perfil de turista en estas fechas será familiar y de carácter nacional, atraído también por eventos como las fiestas de la vendimia que se continúan celebrando.

A su vez, el contexto geopolítico repercute en los usuarios que ante el incremento del gasóleo optan por no recorrer distancias largas en coche o recortar el ocio, así como en los propietarios, que deben ajustar los precios de los alojamientos aunque traten de ser competitivos con "subidas mínimas".

Según los últimos datos oficiales del INE, las tarifas de turismo rural han subido un 3,16 % en términos anuales.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur), Pedro Carreño ha afirmado que el rural es "una tendencia y está de moda en España", con una población que busca la tranquilidad sobre las ciudades cada vez más masificadas.

"En algunos lugares de España hemos pasado hasta 20 puntos por encima la ocupación respecto al mismo puente el año pasado, esto demuestra que la gente quiere cada vez más volver a lugares de paz y tranquilidad", ha explicado Carreño, quien se ha mostrado "muy satisfecho" con la previsiones de turistas. EFE

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