Todo lo que Shakira ha contado en ‘La Revuelta’: habla catalán con sus hijos, ha hecho “demasiadas” cosas por amor y desvela cuánto gasta en su gira

Shakira en 'La Revuelta'. (RTVE)

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Shakira ha cumplido su palabra a David Broncano, aunque de una manera muy diferente a la que muchos espectadores esperaban. La cantante colombiana, de 49 años, tenía pendiente una visita a La Revuelta después de haber charlado anteriormente con el presentador por videollamada. Finalmente, el encuentro se ha producido este jueves 8 de octubre, pero no en el teatro habitual de RTVE, sino en Macondo Park, el recinto madrileño en el que la artista está celebrando su exitosa residencia musical.

La entrevista, sin embargo, no ha estado exenta de contratiempos. El propio Broncano ha explicado al comienzo del programa que la conversación se había cerrado con menos de 24 horas de antelación y que la grabación se había realizado apenas cinco horas antes de la emisión. Una situación que ha obligado al equipo a trabajar con muy poco margen y que ha condicionado el desarrollo de una charla que finalmente ha durado alrededor de 20 minutos.

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Pese a las prisas, la intérprete de Dai dai ha dejado varias declaraciones sobre su vida personal, su relación con sus hijos y el coste de una gira de semejantes dimensiones. También ha protagonizado un divertido intercambio con Broncano al hablar del catalán, un idioma que forma parte de su día a día familiar desde su relación con Gerard Piqué.

Shakira en 'La Revuelta'. (RTVE)

Shakira revela por qué habla catalán con sus hijos en Miami

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ha llegado cuando Shakira ha explicado que utiliza el catalán con Milan y Sasha cuando quiere mantener determinadas conversaciones sin que otras personas puedan entenderlas. “Hablo catalán porque mis hijos son catalanes. En Miami hablo en catalán con ellos cuando no queremos que nos entiendan”, ha confesado ante la sorpresa del presentador.

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La artista ha explicado que intenta hablar en castellano con ellos habitualmente, aunque el catalán se convierte en una herramienta útil en determinadas situaciones. Además, ha contado que sus hijos se comunican mucho en inglés entre ellos, reflejo del entorno internacional en el que están creciendo.

La conversación ha dado pie a una referencia indirecta a su relación con Gerard Piqué. Cuando Shakira ha querido saber por qué Broncano hablaba catalán, el presentador ha reconocido que había tenido una novia catalana. La cantante no ha dejado pasar la oportunidad de responder con ironía cuando él ha insinuado que ambos habían vivido experiencias similares: “Bueno, no sé si lo mismo”, ha replicado.

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“He hecho muchas cosas por amor, demasiadas”

Shakira en 'La Revuelta'. (RTVE)

La vida sentimental de Shakira también ha aparecido durante la conversación, aunque sin que la colombiana entrara en demasiados detalles.“He hecho muchas cosas por amor, demasiadas. Soy muy pasional”, ha reconocido, dejando una de las frases más comentadas de su paso por el programa.

La declaración ha conectado inevitablemente con la historia que ha vivido en los últimos años, marcada por su separación de Piqué y el cambio de vida que supuso trasladarse a Miami con sus hijos. Sin embargo, la cantante ha preferido no profundizar en su pasado sentimental y ha mantenido el foco en la actualidad profesional y en los conciertos que está ofreciendo en Madrid.

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Shakira desvela cuánto cuesta poner en marcha su gira

La colombiana también ha hablado de la dimensión económica y logística de su espectáculo, una producción que moviliza a un equipo de grandes dimensiones. “Las mujeres facturan, pero también gastan”, ha señalado antes de explicar que alrededor de 150 personas trabajan en la gira.

La artista ha reconocido que los ingresos deben ponerse en perspectiva cuando se tienen en cuenta todos los costes que implica una producción de estas características. “Entre lo que facturo y lo que gasto, me quedo igual”, ha asegurado. Para ilustrar la magnitud del despliegue, ha explicado que en Estados Unidos necesitan 40 camiones para transportar todo el material.

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Un mes en Madrid sin apenas tiempo libre

Shakira se encuentra en la recta final de su estancia en la capital, donde tiene previsto ofrecer su último concierto el próximo lunes 12 de octubre. La despedida contará con varios invitados, entre ellos Maluma, Beéle y Dani Martín, aunque la cantante ha adelantado que todavía habrá más sorpresas.

Shakira en uno de sus conciertos en Madrid. (REUTERS/Susana Vera)

Durante la entrevista, también ha reconocido que su apretada agenda apenas le ha permitido disfrutar de Madrid. “En un mes no he tenido un día libre”, ha confesado. Aun así, ha conseguido reservar un hueco para un plan poco habitual: visitar una tienda de minerales junto a unas amigas que habían viajado desde distintos lugares del mundo para verla.

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