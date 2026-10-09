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El PSOE asegura que participará en todos los debates electorales pero advierte a Feijóo de que él no decide dónde

16/11/2023 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), saluda al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), tras ser Sánchez votado de nuevo jefe del Ejecutivo en el debate de su investidura, a 16 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El secretario general del PSOE ha conseguido hoy el apoyo de 179 diputados de los 350 del Congreso. Hoy han votado a favor de que el líder socialista sea presidente de nuevo del Gobierno tras exponer su programa PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria frente a los 171 en contra de PP, Vox y UPN. La investidura se ha llevado a cabo en un momento de tensión por las concentraciones en la sede del PSOE en Ferraz y protestas en contra de la ley de amnistía registrada por los socialistas que beneficia a los implicados del 'procés'. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press
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El PSOE asegura que participará en "todos los debates electorales" que se lleven a cabo hasta los comicios generales del 29 de noviembre aunque advierte que son los medios de comunicación quienes los organizan y no corresponde a los partidos políticos decidir "dónde y con quién debatir".

Los socialistas dejan clara su intención de acudir a todos los debates que se propongan y responde así al líder nacional del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que confirmó que acepta el 'cara a cara' con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez propuesto por Mediaset y planteó la fecha del 16 de noviembre.

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Feijóo también ha accedido a debatir con todos los candidatos, en otro debate propuesto por Atresmedia y propuso que se lleve a cabo el 26 de noviembre, según lo trasladó este mismo viernes el director de campaña del PP, Miguel Tellado, en una carta a los distintos grupos de comunicación. En la misiva asegura que Feijóo acudirá a una entrevista con TVE, pero solo si la realizan profesionales de la casa y no una contrata externa.

En un comunicado, el PSOE responde a las condiciones planteadas por 'Génova' recalcando que son los medios de comunicación quienes organizan los debates electorales en democracia "y no los partidos políticos quienes deciden dónde y con quién debatir". Por tanto aseguran que estudiarán todas las propuestas que reciban "con la voluntad inequívoca de participar en todas".

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Desde Ferraz defienden que los debates electorales son un ejercicio fundamental en democracia y "una oportunidad para que la ciudadanía conozca y contraste las propuestas de las distintas fuerzas políticas" y aseguran que estarán "en todos los debates electorales".

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