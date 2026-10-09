El PP acepta tres debates para el 29N, con distintos formatos y en distintas cadenas

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Madrid, 9 oct (EFE).- El Partido Popular acepta participar en tres debates con motivo de las elecciones del próximo 29 noviembre, con distintos formatos y en distintas cadenas, en ellos un cara a cara entre su líder, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez.

En un comunicado, el PP acepta la invitación de Mediaset para el debate entre Sánchez y Feijóo el 16 de noviembre, el primer lunes de la campaña electoral, igual que en los comicios de 2023.

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Además acudiría al debate entre los candidatos de las principales partidos con representación parlamentaria en todo el territorio nacional propuesto por Atresmedia y sugiere que se celebre el 26 de noviembre, lo más cerca posible del día de las votaciones.

El Partido Popular está dispuesto a participar también en el debate con los portavoces de los grupos políticos con representación parlamentaria propuesto por RTVE para el 23 de noviembre. EFE

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