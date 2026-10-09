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El hyatlón se hace fuerte en España

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Madrid, 9 oct (EFE).- Un año después de que fuera reconocido por World Triathlon, la federación internacional, el hyatlón da un paso más en su consolidación como deporte híbrido emergente. Fruto de su auge, esta modalidad que combina la resistencia de la carrera a pie con el entrenamiento de fuerza pone en marcha el primer circuito nacional, compuesto por cuatro pruebas, que arrancan este sábado y domingo en Madrid.

España es el primer país donde se lanza una iniciativa de estas características con el que se pretende popularizar la disciplina impulsada por la Federación Española de Triatlón (Fetri).

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Tras Madrid, seguirán La Nucía (Alicante), los próximos días 24 y 25, y en noviembre, Las Palmas (14 y 15) y Zaragoza (28 y 29).

Las cuatro paradas se desarrollarán en grandes pabellones e incluirá las modalidades de individual, dobles, relevos y paralímpicos.

La Fetri se ha volcado en los últimos meses en divulgar la nueva modalidad, que su presidente, José Hidalgo, describe como "la evolución natural del triatlón" y que sustituye la bici y la natación por el fitness de alta intensidad.

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La competición alterna tramos de carrera a pie con lo que se denominan estaciones funcionales, es decir, paradas en las que hay que completar un ejercicio específico, como hacer un número de repeticiones o mover pesas. El que complete todo el ciclo en el menor tiempo posible es el ganador.

El hyatlón tiene como principal modalidad el H6, con seis tramos de carrera de un kilómetro intercalados con seis postas.

Tiene una segunda categoría más exigente, la H8, la prevista en la cita de Zaragoza, que es la que se practica en el hyrox, una competición gemela que nació en 2017 en Alemania de la mano de una empresa privada, pero que está fuera del paraguas federativo.

"World Triathlon y Hyrox están en negociaciones para llegar a un acuerdo, y después le tocará a España, porque nuestra vocación es ir de la mano y ser capaces de sumar todos en un solo proyecto", explica a EFE el presidente de la Fetri, José Hidalgo, quien aclara que hasta que no haya un acuerdo con la federación internacional, no se podrá extender al ámbito nacional.

La nueva prueba híbrida avalada por la federación internacional se denominó en un inicio 'fitness racing', pero se rebautizó en febrero de este año como acrónimo de hyrox y triatlón.

La variante originaria tiene su propio circuito nacional, que se inauguró en 2021. La nueva temporada se inicia en Valencia el próximo día 15 y se completará en Madrid en marzo del próximo año después de pasar por Barcelona y Bilbao.

El nuevo tour avalado por la Fetri que se estrena en la capital este fin de semana va a contar con unos 900 inscritos, una cifra prudente para la demanda existente, pero que, según Hidalgo, busca "tener el control sobre la competición y dar buen servicio".

"Va a servir para aprender, coger una estructura y dar a conocer el deporte desde el punto de vista federativo. Nuestras expectativas para este evento la hemos cubierto", destaca el también presidente de la Asociación del Deporte Español (Adesp), constituida por las federaciones deportivas.

Para la prueba de Zaragoza, la estimación es que habrá cerca de 2.000 participantes. En la primera edición del circuito, no se exige a los concursantes estar federados.

El presidente de la Fetri es un firme convencido de que el hyatlón lo tiene todo para ser disciplina olímpica a medio plazo porque se ajusta a los nuevos criterios fijados por el Comité Olímpico Internacional (COI) para modernizar el programa deportivo de los Juegos.

Daría respuesta a los millones de personas que practican deportes híbridos en todo el mundo, en especial, en gimnasios, y que en el caso de España, Hidalgo cifra en 8,3 millones. EFE

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