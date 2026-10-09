Editoriales Universitarias piden que la IA no sea coautor en las ediciones académicas

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Madrid, 9 oct (EFE).- La Unión de Editoriales Universitarias Académicas (UNE) ha emitido este viernes una declaración institucional en la que exigen que la autoría de las publicaciones académicas siga siendo "exclusivamente humana" y los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) no puedan ser considerados coautores.

En el texto, la UNE especifica que cualquier uso de herramientas de IA durante la elaboración de un manuscrito deberá declararse de forma explícita y detallada, especificando la versión empleada y la función concreta para la que se ha recurrido a ella, "y la responsabilidad última sobre el contenido seguirá correspondiendo a las personas".

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La UNE, que concibe esta declaración como un documento abierto susceptible de actualización conforme evolucione la IA en el ámbito editorial, recuerda que los manuscritos inéditos y los datos sometidos a revisión no deben introducirse en herramientas de IA de acceso público que no garanticen la confidencialidad de la información.

Además, la UNE limita el uso de la IA a la revisión de tareas de apoyo, como la comprobación de referencias o la detección de posibles problemas de integridad académica, "manteniendo siempre en manos de las personas la valoración crítica y la decisión final sobre los trabajos".

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La declaración establece una serie de compromisos para las editoriales y los servicios de publicaciones integrados en la UNE. Entre ellos destaca la formación continua de los equipos editoriales, la supervisión de la autoría y los metadatos, la garantía de una revisión y decisión editorial humanas, la protección de los derechos de autor y la confidencialidad de los manuscritos.

Con esta declaración, la UNE invita a editoriales universitarias y centros de investigación a adherirse a estos principios éticos y compartir la responsabilidad común en defensa de la calidad y la credibilidad del conocimiento académico. EFE

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