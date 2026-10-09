Declarado de alto riesgo el partido Osasuna-Racing Santander

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Madrid, 9 oct (EFE).- El encuentro Osasuna-Racing de Santander, correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports, ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo y la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

El partido entre el cuadro navarro y el cántabro se disputará en El Sadar (Pamplona) el próximo domingo 18 a partir de las 14.00 horas. EFE

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