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David Almansa mantiene su dominio con apenas 88 milésimas sobre Máximo Quiles

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El español David Almansa (KTM) ha mantenido su dominio en la primera jornada del Gran Premio de Indonesia de Moto3, en el circuito de Mandalika, con apenas 88 milésimas de segundo de ventaja sobre su compatriota y líder de la categoría, Máximo Quiles (KTM).

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Almansa marcó un mejor tiempo de 1:37.169, quedándose a poco más de una décima de segundo del récord que en 2025 consiguió el también español Adrián Fernández (Honda), que rodó en 1:37.022.

Pronto comenzaron los principales contendientes en 'asomar la cabeza', pues a las primeras de cambio primero Máximo Quiles (KTM) y luego David Almansa (KTM), se pusieron al frente de la tabla de tiempos, con el malasio Hakim Danish (KTM) como protagonista negativo al irse por los suelos en la curva once, aunque sin daños físicos que reseñar.

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A ambos los superó un Álvaro Carpe (KTM) que en su séptima vuelta rodó en 1:37.842, apenas 40 milésimas de segundo más rápido que David Almansa, que una vuelta más tarde le superó con un registro de 1:37.627.

Una nueva víctima propiciatoria de la sesión fue el australiano Joel Kelso (Honda), quien en la curva diez salió por los aires y tuvo que regresar andando a su taller a esperar que las asistencias recuperasen y entregasen su moto de vuelta.

En ese mismo punto, apenas un par de minutos más tarde, también acabó de idéntica manera el británico Eddie O'Shea (Honda).

Ese fue el momento en que muchos pilotos decidieron regresar a sus talleres para hacer nuevos ajustes con los que mejorar el rendimiento.

De regreso a pista, Máximo Quiles fue el primero en acercarse al tiempo de Almansa, 1:37.780, a 153 milésimas de segundo de distancia, con Álvaro Carpe (KTM) y Brian Uriarte (KTM), por detrás de ellos.

En su segunda vuelta rápida y cuando marcaba parciales de vuelta rápida, Quiles tuvo que superar en la curva quince a un Almansa que no se lo puso fácil, como si de la carrera se tratase, para lograr a pesar del adelantamiento un 1:37.715 en ese giro y 1:37.371 en el siguiente, 21 milésimas de segundo más rápido que Almansa.

No tardó en recuperar la posición David Almansa, con un registro de 1:37.169, que le dejaba a 147 milésimas del récord de Adrián Fernández (Honda) en 2025, establecido con 1:37.022, con Máximo Quiles a 88 milésimas de segundo y completando hasta 22 vueltas prácticamente de manera consecutiva.

Fue entonces cuando al dejar pasar a sus rivales se tuvo que ir a la tierra en la escapatoria de la curva diez, momento en el que finalizó la práctica oficial.

Almansa lideró la misma, por delante de Máximo Quiles, Matteo Bertelle, álvaro Carpe, Adrián Fernández, Ryusei Yamanaka, Brian Uriarte, Casey O'Gorman, Jesús Ríos, Guido Pini, Rico Salmela, Veda Pratama, Adrián Cruces y Joel Esteban que fueron quienes se garantizaron el pase a la segunda clasificación. EFE

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