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Comienza la operación de tráfico del puente del Pilar con 5,7 millones de viajes en coche

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Madrid, 9 oct (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha entre las tres de la tarde de este viernes y las doce de la noche del lunes un operativo especial para dar cobertura a los 5,7 millones de desplazamientos que prevé en las carreteras españolas por la festividad del Pilar.

Tráfico espera una media de 1.440.000 movimientos de largo recorrido cada uno de esos días fundamentalmente hacia zonas de descanso en costas y montañas, segundas residencias y poblaciones que celebran sus fiestas patronales sobre todo en Zaragoza y en la Comunidad Valenciana, donde el viernes es festivo.

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Para garantizar la seguridad y la fluidez de la circulación la DGT contará con la máxima disponibilidad de sus medios humanos, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y personal de la Unidad de Medios Aéreos, de los centros de gestión y de mantenimiento de equipos e instalación de medidas en carretera, además de servicios de emergencias.

Asimismo con todos los medios técnicos como radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad, informa la DGT.

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La DGT aconseja consultar el estado de las carreteras y las posibles incidencias a través de sus canales de información, la página web dgt.es, redes sociales como @DGTes en X, boletines informativos en radio y televisión y el teléfono 011. EFE

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