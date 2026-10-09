Bustinduy asegura que tiene "la mejor opinión posible" de Ada Colau

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Madrid, 09 oct (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este viernes que tiene "la mejor opinión posible" de Ada Colau, después de que la exalcaldesa se propusiera para encabezar la lista de Barcelona del nuevo Frente Amplio en las próximas elecciones generales.

"He tenido el privilegio de poder compartir espacios con ella, de poder seguir su trayectoria y tengo la mejor opinión posible de Ada Colau", ha dicho el ministro en una atención a los medios en un acto conmemorativo del Día Nacional del Tercer Sector en el CaixaForum de Madrid.

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Asimismo, Bustinduy ha señalado que las próximas elecciones son "un referéndum sobre la vivienda".

"Hay un clamor social que recorre nuestro país para que nunca más, nunca más tengamos que ver una imagen que nos atormenta", ha afirmado.

El ministro ha aseverado que "todas las organizaciones de izquierda" tienen actualmente el encargo de servir a la vivienda, y que ese debe ser "el mandato unívoco de la gente hacia las organizaciones".

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"Vivienda, vivienda y vivienda. No hay ninguna otra prioridad ni ningún otro interés que estar a la altura de ese referéndum", ha dicho.

Preguntado por las encuestas, Bustinduy ha instado a la población a no fiarse "del estado de opinión que quiere hacer creer que es inevitable el desenlace de estas elecciones" y ha recordado que en los comicios de 2023 ningún sondeo vaticinaba que la izquierda pudiera revalidar el Gobierno de coalición.

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Además, ha destacado que "las fuerzas de derechas que votaron en contra de prohibir los desahucios, de prorrogar los contratos de cinco millones de compatriotas o de defender a la gente trabajadora no han calibrado lo que está pasando", y ha asegurado que los españoles "se lo van a demostrar en las urnas".

"La izquierda tiene que poder articular una defensa vigorosa del derecho a la vivienda en esas elecciones. Y si lo hacemos bien, estoy absolutamente convencido de que las podemos ganar", ha asegurado Bustinduy. EFE

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