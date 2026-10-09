Baleares, Girona, Ceuta y Lanzarote siguen en aviso por lluvia y tormentas o por mala mar

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Madrid, 9 oct (EFE).- Las intensas lluvias de los últimos días remiten, aunque todavía este viernes hay avisos (naranja o amarillo) en la provincia de Girona, las Baleares, Lanzarote (Canarias) y en la Ciudad de Ceuta, sobre todo por fuerte oleaje y viento o por chubascos con tormentas, según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet) en su web.

La situación más adversa se concentra en el litoral de Girona (Cataluña), donde se ha activado la alerta naranja (peligro importante) por fenómenos costeros adversos en áreas del Ampurdán con vientos del norte y noroeste de entre 50-70 kilómetros por hora y olas de 3 a 4 metros.

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En la isla de Menorca (Baleares), también con nivel naranja, podrán alcanzarse olas de 4 a 5 metros con viento del norte de 50 a 60 kilómetros por hora.

Además, en el litoral sur de Girona y en distintos puntos de Mallorca se mantienen avisos amarillos (peligro bajo) por viento y oleaje, con olas de entre 3 y 4 metros y rachas del norte y nordeste que podrán alcanzar los 50-60 kilómetros por hora.

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La Ciudad Autónoma de Ceuta y la isla de Lanzarote (Canarias) están en aviso amarillo por lluvias y tormentas, con precipitaciones que pueden dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Aemet advierte de que con el aviso naranja el peligro es importante y los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves, mientras que con el amarillo el peligro es bajo. EFE

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