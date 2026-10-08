Universidades prepara un decreto sobre las privadas que restaure el anulado por el Supremo

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Madrid, 8 oct (EFE).- El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado que trabaja en una nueva norma para aprobarla "lo antes posible" con el fin de restaurar el decreto que frenaba la creación de universidades privadas y que ha tumbado el Tribunal Supremo.

Fuentes del Ministerio han señalado que respetan la sentencia del Tribunal Supremo que anula el decreto del Gobierno que endurecía los criterios para crear nuevas universidades y que pretendía evitar que proliferasen centros privados de enseñanza superior que no cumplieran con los estándares de excelencia, pero "no cambia nuestra convicción sobre la necesidad de contar con una regulación que ordene el crecimiento del sistema universitario y garantice su calidad".

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"No nos cruzamos de brazos. Ya estamos trabajando en una nueva norma para poder aprobarlo lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas", añade el comunicado que incide en que el decreto "fue tramitado con todas las garantías" y contó con el aval del Consejo de Estado.EFE