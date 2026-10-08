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Sémper dice del voto por correo que "hay factores" que "hacen que el PP esté inquieto" y que la gente tenga "miedo"

06/10/2026 El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, durante su intervención en la XI edición del ciclo Letras en Sevilla, bajo el título '1936: la guerra que perdimos todos' en la Fundación Cajasol. 06 de octubre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Durante esta semana, se está celebrando la XI edición del ciclo Letras en Sevilla, bajo el título '1936: la guerra que perdimos todos'. Un ciclo de conferencias organizado por el escritor Arturo Pérez Reverte y el periodista Jesús Vigorra. POLITICA Joaquín Corchero - Europa Press
06/10/2026 El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, durante su intervención en la XI edición del ciclo Letras en Sevilla, bajo el título '1936: la guerra que perdimos todos' en la Fundación Cajasol. 06 de octubre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Durante esta semana, se está celebrando la XI edición del ciclo Letras en Sevilla, bajo el título '1936: la guerra que perdimos todos'. Un ciclo de conferencias organizado por el escritor Arturo Pérez Reverte y el periodista Jesús Vigorra. POLITICA Joaquín Corchero - Europa Press
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El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deportes del Partido Popular, Borja Sémper, ha asegurado sobre el voto por correo en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre que hay "una serie de factores que hacen que el PP esté inquieto ante lo que pueda hacer Pedro Sánchez [presidente del Gobierno] en todos los ámbitos políticos de la vida".

En este sentido ha insistido en que "hay gente, como es natural, que ante lo que ha vivido en los últimos años" tiene "miedo" de "lo que pueda hacer Pedro Sánchez", ha continuado el portavoz 'popular' en un coloquio organizado por Club Siglo XXI, y en el que ha sido presentado por la portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz

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"Es un hombre que en un proceso de primarias ha quedado acreditado que utilizó votos de una manera irregular" y que "en un comité federal" se intentó "esconder la urna", ha insistido antes de advertir que el PP va a "garantizar" que utilizarán "todas las herramientas" a su alcance "para que el voto por correo sea conforme a la ley".

Una acción que ejercerán "a través de la Junta Electoral Central", así como proponiendo "medidas de refuerzo para que nadie tenga sombra de sospecha sobre el procedimiento del voto por correo", ha añadido. "Vamos a garantizar que el proceso electoral es conforme a derecho" y "a la legalidad vigente", ha rematado.

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En su introducción, Muñoz ha alabado la capacidad de Sémper para "concentrarse y sonreír" al mismo tiempo en entrevistas en medios "complicados", a la vez que ha destacado que tiene "formas diferentes" de comunicar como sucede "en todas las familias".

Pero ha incidido en la importancia de ambos y del PP en hacer "una buena campaña" porque, de lo contrario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría seguir siéndolo cuatro años más. Una situación que ha calificado como "malo para España" después de aseverar que hay políticos que para proteger a compañeros contratan "a narcotraficantes para que terminen con jueces".

EL PP "NO PUEDE FALLAR"

Sémper ha llamado a hacer una campaña para las elecciones generales que no hable más de Pedro Sánchez, sino del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, y que se centre en el "futuro" y "no en el pasado" porque "cada minuto que pasemos hablando del pasado es un minuto que le quitamos a los problemas reales de los españoles".

"No voy a dedicar tiempo a hablar de Pedro Sánchez, yo quiero hablarles de Alberto Núñez", ha comenzado Sémper antes de exponer lo que considera los principales cuestiones que ha calificado de "capitales" para el próximo Gobierno.

"Nosotros no aspiramos a que los españoles nos voten, a que nos den su confianza, sólo por lo mal que lo han hecho los que están ahora", ha sostenido Sémper, que ha afirmado que el PP aspira "a generar ilusión, esperanza".

Así, ha asegurado que su partido "no puede fallar" por la "necesidad" de abordar una "política reformista" y porque "el PP no va a tener más oportunidades". "No queremos fallar y no estamos dispuestos", ha concluido prometiendo que Feijóo antepondrá los "intereses de la nación" a sus "intereses personales".

RECUPERAR LA CLASE MEDIA

El portavoz 'popular' ha hablado de una clase media "asfixiada" por "políticas simbólicas" que "no cambian nada" el día a día de los ciudadanos, de "mucha pancarta y poca pocas soluciones".

"Lo que piden es sencillo, dejar de hablar de los problemas de los políticos y empezar a hablar de los que tienen ellos", ha asegurado Sémper sobre la petición de los ciudadanos, que, según el portavoz, deben poder aspirar a ser propietarios y no solo "inquilinos perpetuos".

NO INSTRUMENTALIZAR EL CASO DE MARICARMEN

Muñoz ha afirmado que le da "lástima" y "mucho asco" que el caso de Maricarmen se esté intentando "rentabilizar" políticamente. En la misma línea se ha pronunciado Sémper, quien ha aseverado que "convendría no intentar utilizar el dolor y la pérdida humana en beneficio político". "Ahí el Partido Popular no va a estar", ha añadido antes de lamentar los "cerca de 280.000 desahucios que ha habido estos últimos años".

"CONSTRUIR Y LIBERALIZAR SUELO"

Sobre la crisis de vivienda, ha añadido que no se trata de un problema que depende del mercado inmobiliario, sino también de la baja natalidad, el aumento de la inmigración y la disminución del número de personas por hogar por los nuevos tipos de familia", y ha repetido que la solución pasa por "construir, construir y construir", liberalizando "suelo público".

Asimismo, ha asegurado que se construirán un millón de viviendas, se cambiará la ley del suelo y también la actual ley de vivienda que elaboró el Gobierno de coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos en 2022.

Sémper ha afirmado que los anuncios de alquiler cayeron un 6% durante los días que estuvieron en vigor los decretos del Ejecutivo en las principales ciudades de España, en base a un estudio publicado por Esade, según ha explicado.

"España crea empleo" pero "hay mucha familias que viven peor", ha advertido el dirigente 'popular', y ha aseverado que los salarios en las empresas privadas están "estancados desde 2008" pero los impuestos "no han dejado de subir". "Cada vez pagamos más y recibimos menos".

"ORDEN" EN LA INMIGRACIÓN

Sobre la inmigración, Sémper ha afirmado que es el gran desafío actual, y ha criticado a quienes aseguran que "no tiene impacto en los servicios públicos" y también a los que quieren "deportar" a quienes "trabajan y pagan impuestos".

Por ello, ha afirmado que el PP apuesta por el "orden" y "no engañar a nadie". "Los servicios públicos están al límite"; "la vivienda colapsada" y la Administración "no está preparada" para el "aumento" de la "Inmigración". Y ha afirmado que el país "no puede" absorber "más inmigración irregular sin trabajo".

Asimismo, ha agradecido a todos ellos que han llegado para "trabajar". Unas palabras que ha ligado a la situación de Ceuta: "Ninguna ciudad española volverá a sentirse sola si es asaltada", y ha prometido reparar "el daño causado".

"RECUPERAR EL RESPETO Y LA EDUCACIÓN"

"La gran revolución política que proponemos es gobernar para todos. Para los que nos voten y para los que no", ha afirmado Sémper en un bloque en el que se ha comprometido a que los servicios y empresas públicas estarán dirigidas en función del currículum, y los ministros estén pendientes de sus funciones y no de "redes sociales".

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