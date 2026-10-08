España

Shakira revela en ‘La Revuelta’ el inusual plan que hizo en Madrid con unas amigas: “Fuimos a ver piedras”

La cantante colombiana ha relatado la anécdota durante su visita al programa de David Broncano en La 1

Shakira en 'La Revuelta'
Shakira en 'La Revuelta' (La Revuelta)
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Shakira ha visitado este jueves 8 de octubre ‘La Revuelta’, el programa de David Broncano en La 1, y ha cumplido así la promesa que hizo en julio de acudir al espacio. La entrevista no se ha grabado en el habitual plató del UMusic Hotel Teatro Albéniz, sino en el recinto Macondo Park de Madrid, donde la cantante ha ofrecido parte de sus conciertos en la capital.

La artista colombiana ha compaginado esta aparición televisiva con la recta final de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en España. Desde el 18 de septiembre, Shakira ha actuado en Villaverde dentro de una serie de 13 conciertos en Madrid, que ha contado con invitados como Alejandro Sanz, Laura Pausini y Dua Lipa.

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Shakira ha contado en ‘La Revuelta’ que, durante su estancia en Madrid, se ha apuntado a un plan poco habitual para una estrella de su dimensión: visitar una tienda de minerales y cristales junto a varias amigas. La artista ha explicado que buena parte de su entorno ha viajado desde Colombia para acompañarla durante sus conciertos en la capital y que una de sus amigas quería acercarse al local.

Una visita entre cristales y fósiles

La cantante ha precisado que no se trataba de una tienda de ropa ni de un establecimiento relacionado con la astrología. “Una amiga quería ir a ver unos cristales”, ha relatado Shakira, antes de aclarar que el novio de esa amiga colecciona fósiles y piedras. “Entonces fuimos allá a ver las piedras”, ha resumido entre risas.

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Shakira en 'La Revuelta'
Shakira en 'La Revuelta' (La Revuelta)

David Broncano ha bromeado con el contraste entre la imagen pública de la colombiana y ese plan cotidiano: “¿Dónde está Shakira? Viendo piedras”. Ella ha añadido que incluso se desplazó hasta el establecimiento en un Uber porque no tenía un coche disponible.

Shakira también ha reconocido que no ha podido recorrer Madrid con calma durante esta visita. “En un mes no he tenido un día libre desde que llegué”, ha asegurado, en alusión al trabajo que ha requerido la preparación de sus conciertos en la ciudad.

Baños portátiles y la comunicación con sus hijos

Shakira ha bromeado con David Broncano sobre una escena que, según ha reconocido, espera no vivir nunca: que alguien abra la puerta de un baño portátil y la encuentre dentro. El presentador ha imaginado la sorpresa de una persona que entrara en uno de esos aseos durante un concierto y se cruzara con la cantante, mientras ella respondía entre risas: “Ya solo falta eso”.

Broncano ha ironizado además con que los baños de Shakira serían “de mármol y oro” y tendrían “incrustaciones de diamantes”. La colombiana ha negado esa idea y ha confirmado que utiliza los aseos portátiles convencionales: “Sí, de los azules, esos”. “Cuando la naturaleza llama”, ha rematado.

La artista también ha explicado el significado del chubasquero plateado que le ha regalado a Broncano. La prenda forma parte de la indumentaria que llevan los seguidores, amigos, familiares y actores que la acompañan en la caminata con la que inicia sus conciertos. Shakira ha recordado que Álvaro Morte y Sara Carbonero ya han participado en esa entrada al escenario.

Resumen de la primera fecha de la residencia de Shakira en Madrid. La cantante colombiana inició su serie de doce presentaciones en España con un recorrido por sus principales éxitos.

Durante la conversación, la colombiana ha hablado además de su tendencia a dar vueltas a los asuntos y ha diferenciado entre “pensar” y “la pensadera”. “La pensadera es caer en un pozo, en un bucle que no te salva nadie”, ha dicho, mientras que ha defendido el pensamiento como una herramienta “contra la frustración”.

La cantante también ha contado en el programa que habla catalán con sus hijos, Milan y Sasha, también en Miami. Shakira ha explicado que ambos, nacidos en Barcelona, conocen el idioma y que a veces lo usan como una forma de mantener conversaciones sin que sus amigos las entiendan. “Hablo más catalán en Miami que cuando vivía en Cataluña”, ha asegurado.

La artista ha señalado que sus hijos suelen comunicarse entre ellos en inglés, mientras ella intenta hablarles “en castellano todo el tiempo”. El catalán queda para momentos más privados: “Y en catalán cuando no quiero que me entiendan”, ha dicho entre risas.

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