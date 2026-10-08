España

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy jueves 8 de octubre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Para ganar el premio mayor de Bonoloto tienes que acertar con los seis números de la combinación ganadora. (Infobae/Jovani Pérez)
Para ganar el premio mayor de Bonoloto tienes que acertar con los seis números de la combinación ganadora. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Loterías y Apuestas del Estado anunció los números ganadores de su más reciente sorteo de Bonoloto. Revise aquí si resultó ser el afortunado premiado con millones de euros.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

PUBLICIDAD

Los resultados ganadores del último sorteo de Bonoloto

Fecha: jueves 8 de octubre de 2026.

Combinación ganadora: 02 08 25 26 39 47.

Complementario: 48.

Reintegro: 8.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

¿Cuándo caduca el premio de Bonoloto?

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un fecha de caducidad, el cual viene indicado en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses para cobrarlo, contando desde el día siguiente después de que se anunciaron los resultados del sorteo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

PUBLICIDAD

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo ganar BonoLoto?

Como cada jueves, se llevó a cabo un sorteo más de Bonoloto. (Loterías y Apuestas del Estado)
Como cada jueves, se llevó a cabo un sorteo más de Bonoloto. (Loterías y Apuestas del Estado)

Con tan sólo dos euros puedes jugar en la lotería de BonoLoto y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros.

Cada apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes obtener un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

La historia de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos y no generan mayor dificultad para sus participantes. (Pixabay)
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos y no generan mayor dificultad para sus participantes. (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Fue hasta el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Bonoloto hoyBonolotoBonoloto resultados hoy EspañaLoterías de Españaespaña-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Shakira revela en ‘La Revuelta’ el inusual plan que hizo en Madrid con unas amigas: “Fuimos a ver piedras”

La cantante colombiana ha relatado la anécdota durante su visita al programa de David Broncano en La 1

Shakira revela en ‘La Revuelta’ el inusual plan que hizo en Madrid con unas amigas: “Fuimos a ver piedras”

Resultado La Primitiva hoy 8 de octubre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultado La Primitiva hoy 8 de octubre

La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Loren, neurocientífica: “Tu cerebro piensa más en la muerte de lo que crees. Saber que nuestra vida tiene un final influye en cómo vemos el mundo”

La experta explica cómo la conciencia de nuestra propia mortalidad influye en nuestras creencias, decisiones y forma de relacionarnos con los demás

Loren, neurocientífica: “Tu cerebro piensa más en la muerte de lo que crees. Saber que nuestra vida tiene un final influye en cómo vemos el mundo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno avisa al Supremo que no puede revisar a tiempo los casos de la ‘ley de nietos’ antes de las elecciones

El Gobierno avisa al Supremo que no puede revisar a tiempo los casos de la ‘ley de nietos’ antes de las elecciones

Guía de la huelga general del 11 de noviembre: derechos de los trabajadores, avisos a la empresa y descuentos salariales

Europa retrasa la votación sobre el futuro de los coches de combustión en 2035 ante la falta de acuerdo político

Italia aprueba la polémica reforma electoral de Meloni que premia al partido ganador con más escaños

Hacienda revela el dinero que recibirán los partidos políticos para la carrera electoral: 32 céntimos por voto y 21.167,64 euros por escaño en el Congreso o Senado

ECONOMÍA

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Yolanda Díaz busca aprobar una subida del SMI antes de las elecciones generales para compensar la inflación

Qué puedes hacer si hay pisos turísticos ilegales en tu edificio: así es como debe actuar la comunidad

Qué cambia para caseros e inquilinos con el adelanto electoral: las medidas de los decretos que siguen vigentes y las que necesitan confirmación

El Gobierno pone la lupa sobre el aceite de oliva y refuerza los controles: estas son las obligaciones que tendrán que cumplir los operadores

DEPORTES

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Qué fue de Joel González: del oro olímpico en taekwondo a cuidar a futbolistas y competir en golf

La reflexión del jugador Marc Cucurella sobre la vida de los futbolistas: “También tenemos nuestros problemas e inseguridades”

Carlos Alcaraz avisa de que quiere “ganar todos los torneos al menos una vez”: estos son los que le faltan

La reflexión de Borja Iglesias sobre los impuestos: “La mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas y me parece la hostia”