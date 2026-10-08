Más Madrid se reafirma en que no habrá "paz social sin justicia" tras la denuncia del PP

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Madrid, 8 oct (EFE).- Más Madrid se ha reafirmado en que "por supuesto no va a haber paz social hasta que haya justicia con la vivienda" tras la denuncia presentada ante la Policía Nacional este jueves por el secretario general del PP de Madrid por "amenazas" de la portavoz del partido de la oposición, Manuela Bergerot.

Según fuentes de Más Madrid, la denuncia "va a terminar igual que su exigencia de desalojar la acampada, en un meme".

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Además han afeado a los populares que les parezca "más urgente protegerse de una frase en sede parlamentaria que proteger a las ancianas y a las familias de los desahucios".

En la denuncia, el PP de Madrid ha sostenido que las declaraciones, realizadas este jueves en la Asamblea regional y en las que Bergerot avisa de que "en las calles de Madrid no va a haber paz", se dan en un contexto de "elevada tensión política y social", coincidiendo con la acampada de la Puerta del Sol.

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"Este es el cinismo con el que actúa el PP. Si se trata de las personas a las que echan de sus casas, Ayuso se ríe diciendo que cuándo va a dejar de pagar ella; pero, si se trata de denunciar el problema de la vivienda, salen corriendo a la policía", han subrayado dichas fuentes.

Así, reiteran que "se ha acabado la paz social", al mismo tiempo que han manifestado que "claro que los privilegiados y sus representantes políticos tienen miedo, pero decirlo no es ningún delito". EFE

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