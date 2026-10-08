Los hombres ya superan a las mujeres en las consultas de apoyo emocional de Cruz Roja

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Madrid, 8 oct (EFE).- El servicio de escucha activa y apoyo emocional de Cruz Roja acumula más de 45.000 llamadas desde su puesta en marcha en 2020 y por primera vez los hombres representan la mayoría de las consultas, con un 58 % del total, según informa la organización con motivo del Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre.

Las preocupaciones de las personas que recurren a 'Cruz Roja Te Escucha' han ido variando acorde a la actualidad y las inquietudes del momento: mientras en 2020 las consultas estaban relacionadas con el sufrimiento emocional por la pandemia, en 2025, el bajo estado de ánimo, y en 2026, el sentimiento de soledad, son las principales intranquilidades (con un 21 % y un 24 %, respectivamente).

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Pese a que el malestar emocional continúa afectando a personas de todas las edades, recuerda la entidad, las personas de entre 60 y 64 años siguen siendo quienes más utilizan este servicio (22,1 %).

En cuanto a la procedencia geográfica, más del 18 % de las llamadas se han realizado desde el País Vasco, seguido de Andalucía (14 %) y la Comunidad de Madrid (12,7 %).

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Cruz Roja recuerda que la salud mental es una parte fundamental de la salud y del bienestar, que no depende únicamente de factores individuales, ya que las condiciones de vida, las relaciones, la soledad, la violencia, las pérdidas o la incertidumbre también pueden proteger nuestro bienestar emocional o aumentar nuestra vulnerabilidad.

"Queremos normalizar el cuidado de la salud mental y facilitar que las personas encuentren apoyo antes de llegar a una situación límite. Porque no todo malestar necesita una intervención especializada, pero todo malestar merece ser escuchado y encontrar una respuesta adecuada. Porque en Cruz Roja, en salud mental escuchamos, pero también actuamos", explica la psicóloga de la organización Laura Fernández Villa.

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La ONG incide en que la salud mental no puede entenderse únicamente desde una perspectiva clínica o individual, sino que está "profundamente condicionada" por factores estructurales como la pobreza, el empleo, la vivienda, la violencia, la soledad, la discriminación o las relaciones comunitarias, y refleja las desigualdades sociales.

Por ello, subraya la importancia de abordarla desde una perspectiva "integral, comunitaria y centrada en la persona", trabajando desde la promoción y la prevención, incorporando la escucha y la detección temprana, fortaleciendo capacidades y redes de apoyo y ofreciendo acompañamiento psicosocial y atención psicológica cuando es necesario. EFE

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