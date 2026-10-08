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Los hombres ya superan a las mujeres en las consultas de apoyo emocional de Cruz Roja

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Madrid, 8 oct (EFE).- El servicio de escucha activa y apoyo emocional de Cruz Roja acumula más de 45.000 llamadas desde su puesta en marcha en 2020 y por primera vez los hombres representan la mayoría de las consultas, con un 58 % del total, según informa la organización con motivo del Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre.

Las preocupaciones de las personas que recurren a 'Cruz Roja Te Escucha' han ido variando acorde a la actualidad y las inquietudes del momento: mientras en 2020 las consultas estaban relacionadas con el sufrimiento emocional por la pandemia, en 2025, el bajo estado de ánimo, y en 2026, el sentimiento de soledad, son las principales intranquilidades (con un 21 % y un 24 %, respectivamente).

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Pese a que el malestar emocional continúa afectando a personas de todas las edades, recuerda la entidad, las personas de entre 60 y 64 años siguen siendo quienes más utilizan este servicio (22,1 %).

En cuanto a la procedencia geográfica, más del 18 % de las llamadas se han realizado desde el País Vasco, seguido de Andalucía (14 %) y la Comunidad de Madrid (12,7 %).

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Cruz Roja recuerda que la salud mental es una parte fundamental de la salud y del bienestar, que no depende únicamente de factores individuales, ya que las condiciones de vida, las relaciones, la soledad, la violencia, las pérdidas o la incertidumbre también pueden proteger nuestro bienestar emocional o aumentar nuestra vulnerabilidad.

"Queremos normalizar el cuidado de la salud mental y facilitar que las personas encuentren apoyo antes de llegar a una situación límite. Porque no todo malestar necesita una intervención especializada, pero todo malestar merece ser escuchado y encontrar una respuesta adecuada. Porque en Cruz Roja, en salud mental escuchamos, pero también actuamos", explica la psicóloga de la organización Laura Fernández Villa.

La ONG incide en que la salud mental no puede entenderse únicamente desde una perspectiva clínica o individual, sino que está "profundamente condicionada" por factores estructurales como la pobreza, el empleo, la vivienda, la violencia, la soledad, la discriminación o las relaciones comunitarias, y refleja las desigualdades sociales.

Por ello, subraya la importancia de abordarla desde una perspectiva "integral, comunitaria y centrada en la persona", trabajando desde la promoción y la prevención, incorporando la escucha y la detección temprana, fortaleciendo capacidades y redes de apoyo y ofreciendo acompañamiento psicosocial y atención psicológica cuando es necesario. EFE

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