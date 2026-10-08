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La hora de Misa

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Carlos Mateos Gil

Madrid, 8 oct (EFE).- La selección española femenina de fútbol afronta dos encuentros amistosos de gran exigencia ante Estados Unidos, potencia histórica, con el objetivo de prepararse con vistas al Mundial 2027, para el que ya está clasificada. Y lo hará sin Cata Coll, su guardameta habitual, ausente por lesión, lo que abre a Misa Rodríguez una ventana de oportunidad para afianzarse como la gran alternativa en el puesto.

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Si bien los encuentros de este tipo se prestan a mayores probaturas, y por tanto no es descartable que puedan tener protagonismo las otras dos arqueras en la lista, Adriana Nanclares y Eunate Astralaga, ambas del Athletic, la canaria parte como el principal referente por primera vez desde que Sonia Bermúdez es seleccionadora.

Un episodio más en la 'compleja' relación de Misa con el equipo nacional, que ha pasado por todo tipo de etapas desde que debutara en el mes de febrero de 2021, cuando era casi indiscutible bajo los palos Sandra Paños y ella solía repartirse lo que quedaba con Lola Gallardo.

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Esa dinámica se mantuvo hasta la Eurocopa de 2022, en la que España cayó en cuartos de final contra Inglaterra. A ella le siguió el conocido como conflicto de 'Las 15', con Paños y Gallardo entre las jugadoras que pidieron no ser convocadas mientras el entonces seleccionador, Jorge Vilda, estuviera al frente del equipo, lo que dejó la titularidad en manos de Misa.

La por entonces portera del Real Madrid no desaprovechó la confianza recibida y se asentó en su nuevo rol en lo sucesivo hasta la irrupción del Mundial 2023, el primero ganado por España en la historia. En aquella cita Misa salió de inicio en todos los partidos de la fase de grupos pero tras caer el equipo contra Japón en el último de ellos por 4-0, Vilda optó por dar la alternativa a Cata Coll.

Fue un viaje de no retorno. La cancerbera del Barcelona se adueñó del privilegio de formar de salida y desde entonces ha dado pocas opciones a sus compañeras. De hecho todo se le puso aún más cuesta arriba a Rodríguez, quien en el último año como entrenadora de Montse Tomé dejó de ir convocada y no estuvo entre las elegidas para disputar la última Eurocopa.

Finalmente volvería a contar en los planes de la Roja a partir del pasado mes de febrero, ya con Sonia Bermúdez tomando las decisiones como técnico. Desde entonces sólo ha sido la elegida en la portería en una ocasión, contra Ucrania en un duelo de clasificación mundilaista.

Ahora tiene ante sí la oportunidad de repetir, por primera vez como guardameta del Arsenal, al que se marchó el pasado verano después de una larga etapa en el Real Madrid y donde de momento ha sido titular en tres partidos de liga y uno de Liga de Campeones. EFE

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