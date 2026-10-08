La ciudad mexicana de Guadalajara, sede de los Mundiales de natación paralímpica de 2027

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Redacción deportes, 8 oct (EFE).- La ciudad mexicana de Guadalajara acogerá los Mundiales de natación paralímpica del 25 de julio al 1 de agosto de 2027, según informó este jueves el Comité Paralímpico Internacional.

La competición se celebrará en el Centro Acuático CODE Metropolitano, sede que acoge las Series Mundiales en el país desde 2023.

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Estos Mundiales de México serán los decimoterceros desde la primera edición en Malta 1994 y la cuarta ocasión que se celebren en América tras Mar del Plata (Argentina) en 2002, Montreal (Canadá) en 2013 y Ciudad de México en 2017.

Este será el evento de natación paralímpica de mayor transcendencia en el camino hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles de 2028, ya que contarán con más de 600 deportistas de 70 países en 175 pruebas con medalla.

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"Con Los Ángeles 2028 a la vista, esta será una gran oportunidad para que atletas y equipos compitan en un huso horario similar al que experimentarán en los Juegos Paralímpicos. Esto también significa que los Campeonatos del Mundo se celebrarán en tres continentes diferentes en un plazo de cinco años, lo cual es fantástico para llegar a diferentes públicos, que tendrán la oportunidad de ver a los atletas competir por medallas en los dos eventos más importantes de la natación paralímpica", declara Craig Nicholson, Jefe de Natación Mundial Paralímpica. EFE