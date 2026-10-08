Hoy será noticia. Viernes, 9 de octubre

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CRISIS VIVIENDA

El Sindicato de Inquilinas convoca un minuto de silencio por Maricarmen

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Madrid (EFE).- La Confederación de Sindicatos de Inquilinas en coordinación con los principales sindicatos laborales, ha llamado al conjunto de los trabajadores a guardar, este viernes a mediodía, un minuto de silencio en recuerdo de Maricarmen en todos los centros de trabajo y de estudio de España.

En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha dicho este jueves que la lucha de Maricarmen no se va a apagar con su muerte y que su legado demuestra que hay un consenso de mayorías sobre la necesidad de "acabar con el rentismo", que es "una lacra para esta sociedad".

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TRÁFICO PUENTE

Comienza la operación de tráfico del puente del Pilar con 5,7 millones de viajes en coche

Madrid (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha entre las tres de la tarde de este viernes y las doce de la noche del lunes un operativo especial para dar cobertura a los 5,7 millones de desplazamientos que prevé en las carreteras españolas por la festividad del Pilar.

Tráfico espera una media de 1.440.000 movimientos de largo recorrido cada uno de esos días fundamentalmente hacia zonas de descanso en costas y montañas, segundas residencias y poblaciones que celebran sus fiestas patronales sobre todo en Zaragoza y en la Comunidad Valenciana, donde el viernes es festivo.

TRANSPORTE FERROCARRIL

Renfe ofrece más de un millón de plazas para este puente de octubre

Madrid (EFE).- Renfe ofrecerá para este puente de octubre, entre el viernes 9 y el lunes 12, un total de 1,12 millones de plazas, de las que más de 403.000 corresponden a los servicios de alta velocidad y larga distancia.

Según ha informado la compañía en un comunicado este jueves, además de la alta velocidad, dispondrá cerca de 720.200 plazas en los servicios públicos ferroviarios, de las que 589.396 serán en media distancia y 130.774 en los servicios Avant.

EL TIEMPO

Mejora del tiempo en el norte e inestabilidad en el tercio sur y archipiélagos

Madrid (EFE).- Este viernes la situación mejorará en el norte peninsular, pero empeorará en el tercio sur, Alborán y Canarias, donde se registrarán chubascos y tormentas fuertes en Ceuta y los litorales del sudoeste, así como en Baleares. En el resto de la península se prevé tiempo estable, con cielos poco nubosos.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la entrada de altas presiones permitirá mayor estabilidad en el norte peninsular, donde se prevé alguna llovizna, con tendencia a remitir. Sin embargo, la transición de una vaguada a dana entre el sudoeste peninsular y Canarias provocará inestabilidad en este entorno, con abundante nubosidad, y chubascos y tormentas fuertes en Ceuta y en los litorales del sudeste; una situación similar se prevé también en Baleares. En el resto de la península habrá tiempo más estable.

EFE

fp

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