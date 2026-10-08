Hijos de padres millonarios reconocidos en juzgados se unen para cobrar sus herencias

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Sevilla, 8 oct (EFE).- Un grupo de hijos de padres millonarios condenados a reconocer la paternidad van a formar una asociación para coordinar acciones judiciales, ante los problemas que tienen para cobrar las herencias que les corresponden, una vez reconocidos como hijos.

En un comunicado, el abogado sevillano Fernando Osuna, que ha representado ya a un millar de personas que reclamaban ser reconocidos como hijos biológicos, ha lamentado que "los millonarios han usado prácticas perversas para evitar que su patrimonio llegue a estos hijos", pero ahora, puede que de forma conjunta, "se enfrentarán a acciones judiciales y de otro tipo por sus conductas ilegales en grave perjuicio de sus hijos impuestos judicialmente".

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Los integrantes de la nueva asociación proceden de puntos tan dispares como Madrid, Valencia, Sevilla, Granada, Palma de Mallorca, A Coruña, Estados Unidos y varias zonas de Centroamérica, "que solo quieren cobrar sus derechos hereditarios, además de que la mayoría son de economía muy precaria".

En todos los casos, los demandantes de las herencias ya cuentan con sentencia firme, pero se encuentran con problemas como que "sus inmorales padres simulan ventas de sus viviendas e inmuebles en favor de sus hijos matrimoniales en perjuicio de los nuevos hijos ilegítimos".

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De esta forma, se prevé que los hijos no matrimoniales demandarán a sus hermanos biológicos para poder heredar, y pedirán a los jueces que blinden sus derechos sobre las viviendas y patrimonio en general, con lo que los millonarios no podrán vender tales bienes, ni tampoco recibir dinero prestado por los bancos".

Además se está elaborando un programa de actuación consistente en comunicar a la sociedad sus sentimientos y necesidades, apoyo mutuo, contar sus experiencias o "exteriorizar el rechazo y sufrimiento que han tenido en determinadas facetas de la vida".

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Así, esperan acelerar los procesos judiciales que se tramitan, "modificar normas en defensa de este colectivo de hijos y promover beneficios sociales y económicos". EFE

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