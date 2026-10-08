España asegura su presencia en el Europeo de 2027 a falta de una jornada

Guardar

Redacción deportes, 8 abr (EFE).-La selección española femenina de fútbol sala defenderá el título en la fase final del Campeonato de Europa que se disputará en Osijek (Croacia) del 14 al 21 de marzo de 2027.

Las victorias ante Francia (5-2) e Italia (1-2), unidas al triunfo de las francesas por 5-1 ante Eslovenia, aseguran a las jugadoras de Clàudia Pons la primera posición del grupo cuando todavía falta una jornada por disputarse.

PUBLICIDAD

Francia se impuso con claridad a Eslovenia y se jugará la segunda plaza con Italia en el duelo directo entre ambas selecciones. España tiene ganado el 'average' ante francesas e italianas, mientras que Eslovenia, rival de las españolas en la última jornada este sábado (17: 30 horas), ya no tiene opciones de clasificación.

La selección española llega así al último encuentro de la fase de clasificación con los deberes hechos y con el primer puesto asegurado. El combinado de Clàudia Pons afrontará su último compromiso sin la presión de tener que certificar el billete para un torneo en el que volverá a defender su corona.

PUBLICIDAD

Esta fase final del Europeo será la primera con ocho selecciones, después de que las anteriores ediciones se disputaran bajo el formato de Final a Cuatro. Los ocho equipos clasificados quedarán repartidos en dos grupos de cuatro, de los que saldrán los cuatro semifinalistas. Las semifinales se jugarán el 19 de marzo y la gran final tendrá lugar el día 21.

España defenderá en Osijek el título continental que conquistó en 2019, 2022 y 2023, con el objetivo de ampliar su dominio en una competición en la que se ha proclamado campeona en las tres ediciones disputadas hasta ahora, además de ser tercera en el Mundial de Filipinas de 2025. EFE

PUBLICIDAD

jmd/jl