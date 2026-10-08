El Elche prepara la visita del Celta con las ausencias de Lucas Cepeda y De Santiago

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Elche (Alicante), 8 oct (EFE).- El Elche se ejercitó este jueves en el estadio Martínez Valero para preparar la visita del próximo domingo del Celta de Vigo con las únicas ausencias del chileno Lucas Cepeda, quien aún no ha regresado de sus compromisos con la selección de su país, y Yago de Santiago, aún en fase de recuperación.

El atacante sudamericano participó en los amistosos de su selección y se espera que pueda sumarse al grupo durante las próximas horas, mientras el extremo gallego, en la fase final de la recuperación de su operación en la rodilla, hizo ejercicios de recuperación en la banda al margen de sus compañeros.

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El lateral Buba Sangaré, que se retiró del campo por una lesión muscular durante el último partido de competición, participó en la sesión, por lo que todo apunta a que formará parte del equipo que se enfrentará al Celta.

En el encuentro ante el equipo gallego será baja por motivos disciplinarios el argentino Fede Redondo, expulsado la última jornada ante el Espanyol por roja directa. EFE

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