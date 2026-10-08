Cataluña rebaja la emergencia por el temporal de lluvia que ha causado tres muertos

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(Actualiza la BC4096 una vez la Generalitat ha rebajado la emergencia por el temporal)

Barcelona, 8 oct (EFE).- La Generalitat ha rebajado este jueves de emergencia a alerta el plan de inundaciones Inuncat por la evolución favorable de la situación meteorológica, pese a algunas fuertes lluvias esta tarde en el litoral, de menor intensidad que el temporal que desde el sábado ha causado tres muertos y dos desparecidos en Cataluña.

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Según ha informado Protección Civil, hacia las 18:10 horas se ha acordado rebajar el nivel de emergencia -el máximo previsto- al de alerta del plan Inuncat debido a la "evolución favorable" de la situación meteorológica.

No obstante, Protección Civil insiste en pedir precaución a la ciudadanía, ya que sigue vigente un aviso de lluvias intensas hasta la medianoche de este jueves en el litoral y prelitoral central y norte de Cataluña.

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En concreto, a lo largo de esta tarde y hasta la madrugada se prevén lluvias fuertes, aunque no torrenciales, en el litoral y prelitoral central y de Girona, que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en media hora, por lo que Protección Civil insiste en pedir a la ciudadanía que adopte medidas de autoprotección.

Además, en las comarcas gerundenses del Alt y Baix Empordà y en las tarraconenses del Baix Ebre, Montsià y Baix Camp las rachas de viento podrían superar los 90 kilómetros por hora.

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Desde que el pasado sábado por la noche arrancó el episodio de lluvias torrenciales, que han causado tres muertos, dos desaparecidos y numerosos daños materiales e inundaciones, especialmente en Granollers (Barcelona), los Bomberos de la Generalitat han recibido 4.082 avisos por servicios relacionados con el temporal.

De hecho, los Bomberos continúan desplegados para recuperar la normalidad en las zonas afectadas por las inundaciones, llevando a cabo labores de limpieza en las calles y achicando agua en algunos municipios afectados.

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Además, los Bomberos mantienen activo el dispositivo de búsqueda de un menor de 12 años con autismo que se asustó durante la tormenta y desapareció.

A lo largo de este episodio el Sistema de Emergencias Médicas ha atendido a 439 personas, de las cuales 80 han sido trasladas a centros sanitarios, ninguna de ellas de gravedad.

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Debido al temporal, todavía hay afectaciones en algunas carreteras que se inundaron. EFE