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Belarra reitera su apuesta por "hacer equipo" con Rufián: "Es un valor para la izquierda"

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reiterado este jueves que le encantaría "hacer equipo" con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de cara a las elecciones generales, aunque ha trasladado su respeto por el partido.

Así lo ha indicado en una entrevista en 'Malas Lenguas', recogida por Europa Press, donde Belarra ha considerado a Rufián como "un valor para la izquierda del conjunto del Estado", y no solo en Cataluña. No obstante, ha trasladado su respeto "muy profundo" por ERC, con quien Podemos ha "trabajado mucho".

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"Todo lo que fue posible en la pasada legislatura fue gracias a esa mayoría plurinacional y progresista que conformó Podemos con Esquerra Republicana y con EH Bildu. Voy a ser súper respetuosa con ellos", ha reiterado.

Belarra ha recordado que en el seno de todos los partidos "hay diferencias y hay debates", por lo que ha confiado en que será el partido catalán quien va a encontrar "la manera de resolverlo".

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Podemos ya defendió la posibilidad de un tándem electoral entre Montero y Gabriel Rufián, tras un acto que compartieron ambos, aunque esa hipotética alianza no cristalizó.

Gabriel Rufián ha afirmado este jueves que quiere representar a ERC acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas. "Y lo intentaré hasta el final. Y ojalá ERC también lo quiera", ha sostenido en un mensaje en 'X' este jueves recogido por Europa Press.

Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, y otros miembros de la dirección del partido han reiterado su apuesta porque Rufián sea quien lidere la candidatura republicana.

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