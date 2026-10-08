ATA pide al Gobierno que al subir el SMI "tenga en cuenta la opinión de los que pagan"

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Madrid, 8 oct (EFE).- El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha pedido este jueves al Gobierno que tenga "en cuenta la opinión de los que pagan los salarios" a la hora de abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027.

En declaraciones a los medios en la presentación del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, Amor ha eludido pronunciarse sobre la decisión de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de convocar a la comisión asesora para preparar la subida del SMI antes de las elecciones generales.

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"Estamos acostumbrados" a que en periodos electorales "se aceleren determinadas medidas", ha apuntado, pero ha confiado en que "lo que tenga que hacer se haga teniendo en cuenta la opinión de los que pagan los salarios".

Respecto a la huelga general que prevén convocar CCOO y UGT, el presidente de ATA la ha considerado "totalmente inoportuna" porque anunció tras conocerse la convocatoria de elecciones y "la mayor manifestación en democracia es que se llame a los ciudadanos a las urnas", algo que eso ocurrirá el 29 de noviembre.

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"Ha habido tiempo para plantear los problemas de vivienda", pero "no tiene mucho sentido una huelga general a 24 horas" de anunciarse las elecciones, ha zanjado. EFE