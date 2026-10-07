Urtasun acusa a Feijóo de estar "entregado al trumpismo" y asegura que el voto por correo español es envidiable

05/10/2026 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa de los partidos que integran el espacio conformado por Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Comuns, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). La convocatoria sirve para explicar la coyuntura de lanzamiento del Frente Amplio el próximo 17 de octubre. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está entregado al trumpismo puro y duro" a raíz de las posturas que plantean un posible pucherazo y ha respaldado que muchos países de la Unión Europea "envidian" el sistema electoral español por ser "extremadamente robusto".

Debido al adelanto electoral al próximo 29 de noviembre, Urtasun ha denunciado en una entrevista de 'TVE', recogida por Europa Press, que "algunas voces del PP" hayan querido "agitar el bulo" de un posible fraude en los comicios generales con respecto al voto por correo. En concreto, ha acusado a Feijóo de avalar un discurso "trumpista".

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"Cuando digo que lo que nos jugamos en las próximas elecciones es evitar que España caiga en la zona de influencia del señor Donald Trump, me refiero también a que se empiece a cuestionar el funcionamiento de nuestras instituciones a través de bulos que lancen mentiras poniendo en cuestión, por ejemplo, la limpieza de unas elecciones en España", ha sostenido.

Es por esto que el ministro ha exigido al líder popular "que deje de propagar bulos y de atacar a las instituciones", asegurando que en España los órganos electorales "funcionan bien", además de ser un sistema "extremadamente robusto" que supone la envidia de muchos países de la Unión Europea.

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"Porque las instituciones y los órganos electorales en este país funcionan bien, lo han hecho siempre, y por lo tanto, aquellos que tratan de traer al trumpismo a nuestro país no les vamos a dejar pasar", ha sentenciado.