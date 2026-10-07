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Turull (Junts) asegura que no investirán a Sánchez: "Hemos salido escaldados"

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El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este miércoles que no volverán a investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras las elecciones generales del 29 de noviembre porque consideran que no ha cumplido los compromisos que adquirió con su partido en esta legislatura "Hemos salido escaldados".

"Nosotros a Pedro Sánchez no le investiremos porque hemos salido escaldados de esta persona, pero muy escaldados", ha recalcado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

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Según Turull, en esta legislatura consideraron que se presentaba una "oportunidad histórica" que les llevó a rubricar con los socialistas el 'Acuerdo de Bruselas' pero, a su juicio, no han cumplido y siempre han tirado de excusas para retrasar los compromisos adquiridos.

"Este señor no ha cumplido. Y como no ha cumplido, nosotros le pedimos que se sometiera a una cuestión de confianza y se hizo el loco. Sólo ha mirado por él para intentar aguantar una semana más en la Moncloa", ha lamentado.

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Pese a admitir que Sánchez sí ha cumplido con la Ley de Amnistía, ha constatado que era un compromiso a cambio de una investidura y no de una legislatura: "A partir de aquí, todo el resto de cosas, todo han sido excusas", ha añadido.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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