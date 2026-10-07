Spanoulis: "Mi equipo jugó un baloncesto increíble en la primera mitad"

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Burgos, 7 oct (EFE).- El entrenador de Aris Salónica, Vassilis Spanoulis terminó satisfecho con la actuación de su equipo ante el San Pablo Burgos, especialmente por el nivel mostrado durante los primeros 20 minutos en los que a su juicio "jugó un baloncesto increíble".

El conjunto griego dominó el encuentro desde el segundo cuarto y terminó imponiéndose por 93-80, aunque su entrenador reconoció que el equipo perdió intensidad tras el descanso.

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El técnico valoró el carácter colectivo mostrado por sus jugadores, con buena circulación de balón, intensidad defensiva y capacidad para compartir responsabilidades, sin embargo, el entrenador griego admitió que su equipo se relajó demasiado después del descanso.

"En la segunda mitad nos relajamos mucho. Concedimos 16 oportunidades en tan solo 24 minutos», explicó, en referencia a las segundas opciones concedidas al San Pablo Burgos y para Spanoulis, el rebote fue uno de los aspectos que más condicionó el juego tras el intermedio.

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El técnico insistió en que el Aris está todavía en pleno proceso de construcción y pidió paciencia para que los jugadores encuentren sus roles.

"Ningún equipo de fútbol, baloncesto ni de ningún otro deporte se ha creado en 20 días o un mes", afirmó Spanoulis, convencido de que el grupo necesita tiempo para desarrollar una identidad y su objetivo es construir "un equipo que vaya a todas partes a jugar para ganar".

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El entrenador también agradeció el apoyo de la afición en el primer partido en casa y destacó la presencia de Nikos Galis, una de las grandes figuras históricas del baloncesto griego. EFE

vfr/sab