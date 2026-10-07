Sergio García se abre a volver al PGA Tour y hará ″todo lo posible″ para estar en la Ryder

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Madrid, 7 oct (EFE).- El golfista español Sergio García aseguró este miércoles que está abierto a todos los escenarios con vistas al futuro, lo que incluye su regreso al PGA Tour o enrolarse en la nueva versión de LIV una vez que resuelva su contrato con la anterior liga, y garantizó que hará ″todo lo posible″ para estar en la próxima Ryder Cup como jugador o vicecapitán.

García se refirió a sus planes en una rueda de prensa ofrecida en el Real Club de Campo Villa de Madrid, donde a partir de este jueves participa en el Abierto de España, del DP World Tour, el circuito europeo.

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Tras militar desde 2022 en LIV, Sergio García, de 46 años, explicó que ha solicitado ante un tribunal de Estados Unidos desvincularse de la liga que Arabia Saudí financió hasta que acabó la temporada el pasado mes de agosto, si bien no descartó seguir en la nueva liga, denominada LIV 2.0.

″Estoy mirando todo tipo de opciones, porque hay que mirar a ver si la cosa no sale o no te gusta lo que sale para ver qué se puede hacer″, comentó sobre la incertidumbre que rodea la disolución de LIV y el circuito que lo suceda, en el que la pretensión es que los jugadores sean sus propietarios.

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Vestido con la camiseta de los Fireballs, el equipo que ha capitaneado en la liga saudí, el castellonense señaló que aunque esta ha solicitado la bancarrota para reestructurarse, su contrato aún está en vigor, lo que le impide buscar patrocinadores y jugar en otros circuitos.

″Lo que quiero es tener esa facilidad para poder intentar buscar cosas y tomar la decisión que quiera″, expuso el campeón del Masters de Augusta en 2017, quien admitió la incertidumbre de los últimos meses.

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Hizo hincapié en que una vez que se resuelva el pleito, que confió en que no termine en juicio, no se cierra ninguna puerta, incluida la de regresar al PGA Tour estadounidense, del que salió de forma poco amistosa en 2022.

″Es una posibilidad, sin ninguna duda. Cumplo 47 en enero y es una posibilidad el Champions. Además, me apetece tener la posibilidad de jugar algunos de esos torneos, sobre todo los grandes del Champions Tour. Son cosas que a mi edad empiezo a mirarlas también″, señaló en referencia al circuito de veteranos para mayores de 50 años avalado por el PGA Tour.

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No obstante, a este circuito no podría volver hasta agosto de 2027 por la sanción de un año que acarrea su pertenencia a LIV.

Sergio García también contempló una mayor presencia en el DP World Tour europeo para recuperar su tarjeta y aspirar a volver a formar parte del equipo europeo de la Ryder Cup después de perderse las dos últimas ediciones o, al menos, ser vicecapitán del inglés Luke Donald.

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″Quiero intentar darme las mayores opciones de ver si puedo meterme en ese equipo, que sería algo muy bonito (…) Todo el mundo sabe el amor que le tengo a la Ryder y la posibilidad de jugar alguna más o si no, encontrar alguna manera de poder ayudar, aunque no sea jugando, de otra manera, ya sea vicecapitán o capitán o cosas de esas. Podría ser algo muy interesante″, confió.

Según el jugador castellonense, desveló que habló con Donald para transmitirle ese deseo: ″Le he dicho que voy a hacer todo posible para ver si me puedo meter en ese equipo y también le he comentado que si no me meto en ese equipo, de cualquier manera que pueda ayudar″. EFE

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(foto)