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Ministros y políticos de la izquierda despiden a Maricarmen, "símbolo incansable" de la lucha por la vivienda

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Ministros, diputados y otros representantes políticos de la izquierda han mandado mensajes de condolencias por la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio provocó el estallido de las protestas por la vivienda en distintas ciudades españolas.

Desde el ala socialista del Gobierno, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha lamentado "profundamente" la muerte de Maricarmen. "Mis condolencias y reconocimiento a quienes la acompañaron y lucharon con ella hasta el final", ha expresado a través de la red social 'X'.

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En la misma línea se han expresado los ministros de Hacienda, Arcadi España; Transformación Digital, Óscar López; Ciencia, Diana Morant; y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que han publicado mensajes de cariño al entorno de Maricarmen, a la que han recordado como un "símbolo incansable de la lucha por la vivienda digna" y un ejemplo de "valentía" y "dignidad". "Su lucha continúa", ha asegurado Morant.

Torres, además, ha subrayado en declaraciones a los medios en Sevilla la importancia de validar los reales decretos-ley sobre vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros al tratarse de herramientas que pueden "evitar" este tipo de desalojos y ha lamentado que no se pudiera evitar el desahucio de Maricarmen.

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La secretaria general del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado que el dolor por su muerte es "proporcional al enorme ejemplo de lucha" y que no será olvidada.

SUMAR REIVINDICA SU LUCHA

Desde Sumar también han reivindicado la figura de Maricarmen como un símbolo de la defensa del derecho a la vivienda. "Una mujer a la que echaron de su casa y que, en lugar de rendirse, luchó por la dignidad", ha defendido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en 'Bluesky'.

En términos similares se han expresado la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quienes han puesto a Maricarmen como un ejemplo dignidad con su lucha, que encendió "una mecha que no se va a apagar".

Por su parte, la ministra de Juventud, Sira Rego, ha expresado su "tristeza y rabia" por el fallecimiento. "Ojalá no puedan vivir tranquilos quienes la obligaron a vivir con miedo", ha escrito en sus redes.

Mientras tanto, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha enviado un mensaje de solidaridad tanto al entorno de Maricarmen como a "todo aquel que la acompañó en su lucha por quedarse a vivir en la que ha sido su casa por más de 50 años". También el secretario general de PCE y diputado por Sumar, Enrique Santiago, que ha afirmado que "su vida entera estaba en esa casa y, al quitársela, ha perdido ambas".

PODEMOS: "NO HA MUERTO, LA HAN ASESINADO"

Por su parte, Podemos ha cargado contra los fondos buitres, a los que han responsabilizado de la muerte de Maricarmen. "No ha muerto, la han asesinado los buitres que querían quedarse con su casa, la justicia y las administraciones que lo permitieron", ha afirmado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha pedido que su memoria "sirva para que caiga de una vez el negocio de la vivienda en este país".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha optado por un escueto mensaje. "Qué hijos de puta", ha escrito en 'X'.

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